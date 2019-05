Cs Toledo propone un nuevo proyecto para la plaza de Safont que "responda a las necesidades de los vecinos"

Publicado 14/05/2019 11:35:13 CET

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Toledo, Esteban Paños, ha asegurado que si logra hacerse con el bastón de mando de la capital castellano-manchega tras las elecciones municipales del 26 de mayo propondrá un nuevo proyecto para la plaza de Safont consensuado con las asociaciones de vecinos, pues, a su parecer, la intervención realizada en esta zona por el equipo de Gobierno municipal durante la presente legislatura "no responde a las necesidades del barrio".

"Este proyecto no se ha consensuado, no se ha dado participación y ha hecho que se invierta mal el dinero público al no responder a las demandas de los vecinos", ha criticado en declaraciones a los medios en la conexión peatonal de Safont con el remonte del Granadal.

En concreto, ha explicado que los bancos, "que no son ergonómicos y se usan como pista de skate", carecen de respaldo y de "apoyabrazos". A ese respecto, se ha preguntado por qué no se han instalado aseos públicos para los turistas que llegan a diario a la ciudad, dado que esta plaza está ubicada cerca de las estaciones de autobuses y de tren.

Al hilo de esta idea, ha recordado que esta zona, antiguo aparcamiento de autobuses turísticos, pretendía ser un espacio "amable" de convivencia para recibir viajeros y ha agregado que no se ha planteado en coherencia "con las necesidades de la gente".

En línea con lo anterior, ha manifestado que en caso de ser alcalde de Toledo la próxima legislatura aprobará proyectos de ciudad en función de las peticiones de los barrios y "encajados" en el modelo de ciudad que contemple el futuro Plan de Ordenación Municipal, otra de las propuestas que se ha comprometido a sacar adelante en los próximos cuatro años.

"Se trata de hacer proyectos de futuro, no para cuatro años como hacen PP y PSOE. Hay que construir una ciudad para todos, consensuar y que la ciudadanía sienta los proyectos como suyos, no de un alcalde", ha dejado claro.