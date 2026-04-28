CSIF acusa a CCOO de "bloquear" la firma del convenio colectivo de Tarancón y se concentrará en apoyo a la plantilla

Fachada del Ayuntamiento de Tarancón - AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

CUENCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama la firma del convenio colectivo y la retirada de la demanda de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento de Tarancón, al considerar que se trata de "una oportunidad clave" para mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal y avanzar en la organización de los servicios públicos.

CSIF, según ha informado en nota de prensa, se concentrará este miércoles a las puertas del Consistorio junto a los trabajadores en apoyo a una plantilla que "no está siendo escuchada por sus propios representantes sindicales".

CSIF indica que se está produciendo "una enorme paradoja", ya que el Comité de Empresa, conformado únicamente por CCOO, está "bloqueando" la firma del convenio colectivo a pesar de que es el propio personal laboral del Consistorio el que está a favor de su implantación, segura CSIF.

La Central Sindical hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que, en el marco del diálogo y la responsabilidad, se pueda alcanzar un acuerdo. El nuevo convenio permitiría una actualización salarial con carácter retroactivo desde el 1 de enero, un punto importante para permitir el aumento del poder adquisitivo de los más de 160 trabajadores de personal laboral del Consistorio conquense.

Asimismo, la nueva RPT permitiría optimizar recursos y planificar adecuadamente futuras incorporaciones de personal, lo que redundaría en una mejora de la calidad de los servicios públicos que se prestan en la localidad.

El sindicato subraya la importancia de que cualquier acuerdo garantice criterios de equidad y transparencia.

Por ello, CSIF estará presente este miércoles en la concentración de trabajadores que tendrá lugar de 9.00 a 11.00 horas a las puertas del Ayuntamiento de Tarancón.