CSIF advierte de que persisten la precariedad y la desigualdad de género pese a la bajada del paro

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TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra la bajada de 2.375 parados en la región el pasado mes de abril, dejando así el total de desempleados en 117.137 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En nota de prensa, el sindicato indica que el sector Servicios ha vuelto a liderar el incremento de puestos de trabajo (1.711), debido a las contrataciones de Semana Santa, y el paro ha bajado en todas las provincias. En términos interanuales, hay un descenso de 10.140 parados.

A pesar de estos buenos datos, CSIF aboga por seguir trabajando para reducir la precariedad, la temporalidad de los contratos y la vulnerabilidad que sufren determinados colectivos.

En este sentido, la Central Sindical pone de relieve que el paro femenino alcanza el 65,6% del total de desempleo y la desigualdad de género "es patente": ellas sólo representan el 34,5% de los contratos indefinidos a jornada completa, y sin embargo son mayoría en las jornadas parciales (73%). También aglutinan la contratación temporal, tanto a jornada completa (56,7%) como a jornada parcial (64%).

"Las cifras ponen de relieve cómo las mujeres se ven obligadas a reducir su jornada o asumir contratos temporales por conciliación ante la necesidad de atender a hijos y familiares, lo que supone un obstáculo para la igualdad real y la corresponsabilidad", afirma.

CSIF también advierte sobre la pérdida de peso en los servicios públicos con 429 afiliados menos a la Seguridad Social en los ámbitos de Administración Pública y Defensa, Educación y Actividades sanitarias y de servicios sociales; el aumento de 3.456 afiliados en abril en Castilla-La Mancha tuvo su reflejo negativo en los sectores públicos.

Por último, CSIF vuelve a exigir la devolución de las subvenciones concedidas a CCOO y UGT por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ascienden a 52,8 millones de euros desde 2014. El sindicato denuncia que estas subvenciones "carecen de justificación y reclama que esta cantidad sea reinvertida en políticas activas de empleo y en reducir la vulnerabilidad social, en lugar de financiar a organizaciones afines al Ejecutivo autonómico".