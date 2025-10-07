CSIF, tras la agresión a un médico en Poblete, exige "medidas contundentes para acabar con una lacra que no cesa"

CIUDAD REAL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado la agresión física y verbal sufrida por un facultativo del centro de salud de Poblete (Ciudad Real) por parte de un paciente y rechaza cualquier tipo de agresión al personal del ámbito sanitario.

"No podemos consentir que se sigan produciendo este tipo de sucesos. Los profesionales sanitarios deben ser respetados. Desde CSIF exigimos medidas contundentes para acabar con una lacra que no cesa", ha señalado la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

Fernández, que según informa la central sindical ha lamentado esta nueva agresión a otro profesional sanitario de la provincia de Ciudad Real, ha vuelto a reclamar más vigilancia y seguridad en los centros sanitarios de toda la región.

La representante sindical ha asegurado que en el Comité de Seguridad y Salud Laboral celebrado este martes, y al que ha asistido CSIF, se ha decidido elaborar dos protocolos contra las agresiones: uno, preventivo y otro postagresión; además de impartir un curso a los profesionales del ámbito sanitario para saber cómo actuar ante una agresión.

Asimismo, también se ha decidido instalar más cámaras de seguridad en algunos centros sanitarios, que se sumarán a las ya existentes en Bolaños de Calatrava y Villarrubia de los Ojos.

"Todos los sindicatos vamos a colaborar con la GAI en la elaboración de estos protocolos. Hay que poner fin a esta situación", ha insistido la presidenta de CSIF Sanidad C-LM.

Con esta nueva agresión ya son cuatro los episodios violentos sufridos desde el pasado 3 de septiembre por profesionales del ámbito sanitario en la provincia de Ciudad Real; dos de ellos en la capital, uno en Torralba de Calatrava y ahora en Poblete.

Los hechos tuvieron lugar a las 11.30 horas cuando un hombre llamó al centro sanitario ya que quería ser atendido telefónicamente y el profesional sanitario le dijo que según los síntomas que refería debía ser valorado de manera presencial. El paciente se enfadó y se dirigió al centro de salud en coche, derrapando.

Al llegar allí, comnezó a insultarle y a golpearle, teniendo que desplazarse al lugar del suceso la Guardia Civil de Miguelturra y la Policía Local de Poblete. Ante tales hechos, el médico ha interpuesto una denuncia.