CSIF alerta de que el 32% del profesorado de la región es interino

Rueda de prensa de CSIF. - CSIF

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este miércoles de que la temporalidad alcanza el 32% del ámbito educativo, con 10.316 interinos. "Uno de cada tres docentes en la región es interino, y sólo el 12,2% de ellos cobraron los meses de verano".

La central sindical ha dado a conocer los datos de la encuesta realizada entre marzo y abril dentro de la campaña 'Y el interino, ¿pa' cuándo?', donde un total de 1.326 docentes han participado para mostrar las principales preocupaciones del colectivo.

Según informa en nota de prensa, la encuesta pone manifiesto que el cobro del verano a partir de 5,5 meses trabajados se consolida como la reivindicación central: el 88,7% lo considera una medida esencial y prioritaria. Para cobrar el verano deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre.

"Lo que nos están diciendo los interinos es que se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas", ha denunciado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

No en vano, el 30,2% de los encuestados señala que ha llegado a trabajar más de 8 meses y no ha cobrado el verano; el 24,9% entre 7 y 8 meses y el 32,7% entre 6 y 7 meses. Es decir, el 87,8%, a pesar de haber trabajado más de 5,5 meses no perciben los meses de julio y agosto al haber cumplido estos tiempos con interrupciones. Sólo el 12,2% de los interinos cobró el verano.

"Lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha es seguir el modelo de otras comunidades como Andalucía, que contempla el pago completo de julio y agosto a partir de cinco meses y medio y también con cobro proporcional desde el primer día de servicio. Lamentablemente, aquí en la región seguimos sufriendo unos recortes brutales, algo que preocupa evidentemente a los docentes, tal y como se expone en la encuesta", ha añadido Martínez.

Junto a esta reivindicación, también destaca la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos. El 62% señala que siempre se ha tenido que desplazar a otras provincias para realizar las oposiciones, con el consecuente gasto económico que conlleva (el 64,9% señala que ha gastado entre 100 y 300 euros y el 24,5% un gasto de entre 300 y 500 euros), además de los problemas de conciliación (el 67,3% advierte que la organización fue compleja y que tuvo que recurrir a familiares y/o cuidadores). Hasta el 83,5% considera que es totalmente necesaria la habilitación de tribunales en todas las especialidades en las cinco provincias.

Asimismo, los docentes interinos también reclaman la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias (76,6%). CSIF ya ha logrado la no presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano, pero los interinos se verán obligados a pagar las tasas.

Otra de las grandes preocupaciones de los docentes interinos, según CSIF, son las adjudicaciones forzosas en los llamamientos: Hasta el 36,8% de los encuestados se han visto obligados a coger una plaza y el 44,5% revela que lo ha hecho empujado por temor a ser expulsado de la bolsa de trabajo. El 81,2% indica como totalmente necesario que el docente tenga libertad para elegir plaza y que la Administración no imponga destinos forzosos, una reivindicación que apoya CSIF.

Por último, CSIF también ha detectado un problema en la continuidad de las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano): hasta el 33,7% señala que ha tenido que hacer frente a varias sustituciones justo antes y hasta el 50,2% fue cesado y no llegó a cobrar estos periodos vacacionales.

Una de las reivindicaciones de CSIF, la de la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones es apoyada por el 94,7% de los encuestados.

LOS RECORTES

Según la central sindical, los datos de la encuesta reflejan los recortes que permanecen en la educación pública de Castilla-La Mancha en materia de derechos laborales. Es más, la región se sitúa en el escalón más bajo del gasto por alumno de toda España, con 5.918 euros, por debajo de la media nacional (7.421 euros).

"Los acuerdos firmados en Castilla-La Mancha entre Consejería de Educación y sindicatos afines son pura propaganda, humo que no ha servido para mejorar las condiciones de los docentes", ha indicado Martínez.

De hecho, el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha pone como ejemplo el proyecto de Ley del Ministerio de Educación, aprobado el pasado 21 de abril en Consejo de Ministros, que reduce el número máximo de alumnos por aula (22 en Primaria y 25 en ESO y fija la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.

"A pesar de que Castilla-La Mancha tiene las competencias transferidas en la educación no universitaria desde el año 2000 y que ya acumulamos catorce años de recortes en la región, estamos con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primer año, y subimos a 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato. Ha tenido que llegar el Ministerio de Educación para sacar los colores a la Consejería, estamos hablando de que estamos en el furgón de cola y a pesar de ello tratan de vendernos que todo va bien", concluye el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

Por su parte, el presidente de CSIF Educación Toledo, Rubén Gómez, ha incidido en el gasto público por alumno. "Si llevamos la inversión de Castilla-La Mancha a nuestros centros públicos, donde hay 384.667 alumnos, nos estamos encontrando con que el Gobierno regional está dejando de invertir más de 578 millones de euros respecto a la media nacional. Es un dato demoledor. Es increíble, ya ni hablamos de País Vasco, que invierte 12.639 euros por alumno. Estamos en el furgón de cola, y así se entienden mucho mejor todos los recortes que todavía padecemos y los resultados en informes de evaluación, como el PISA, que coloca a Castilla-La Mancha en los últimos puestos".

"Tenemos centros saturados, infraestructuras tensionadas, profesorado inestable y un sistema que funciona gracias al esfuerzo de quienes están dentro, no por la planificación de quienes deben gestionarlo", ha concluido.