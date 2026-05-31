CSIF alerta de que falta de inversión y precariedad laboral en el sector público "comprometan su calidad"

Archivo - Lorenzo Domínguez, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día de Castilla-La Mancha, ha destacado el papel vertebrador de los servicios públicos en el progreso económico y social de la región.

"En Castilla-La Mancha hay más de 145.000 trabajadores públicos que sostienen cada día la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad, la justicia, la atención a la ciudadanía... Los servicios públicos son el verdadero motor de cohesión social, igualdad y progreso de Castilla-La Mancha. Defender a sus trabajadores es defender el bienestar de toda la ciudadanía", ha reivindicado el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez.

Por ello, en nota de prensa, CSIF advierte sobre el riesgo de que "la falta de inversión y la precariedad laboral en el sector público comprometan la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía".

De acuerdo a los últimos datos, hay 51.678 trabajadores públicos temporales en la región, lo que representa el 35,5%: "es una buena muestra del abuso de las administraciones y de la precariedad que padece el sector público donde uno de cada tres empleados es interino".

En cuanto a condiciones laborales, CSIF destaca la recuperación de la carrera profesional en el ámbito sanitario firmada con el Gobierno regional el pasado 20 de abril. "Supone un antes y un después para un colectivo especialmente castigado por los recortes. Pero todavía queda mucho por hacer y precisamente en el Sescam todavía queda pendiente el cobro de la productividad variable, cuyo último abono fue en 20192.

Y respecto al resto de sectores de la Función Pública de la región, CSIF lamenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha no implante la carrera profesional entre los trabajadores de la Junta de Comunidades, privándoles de oportunidades de ascenso y progreso profesional; sigue sin recuperarse el Plan de Acción Social; no se cubren todas las vacantes, bajas ni sustituciones, lo que incide en la sobrecarga laboral de unas plantillas mal dimensionadas; imposibilidad de acceder a la jubilación parcial anticipada; la educación, con ratios y horario lectivo superiores al resto de comunidades autónomas y unos interinos que no cobran el verano, presenta el dato más bajo de toda España de gasto público por alumno.

Pero más allá de los servicios públicos, CSIF también advierte sobre los desafíos sociales a los que se enfrenta Castilla-La Mancha: un mercado laboral donde la desigualdad de género es un hecho --el paro femenino alcanza el 65,6% del total de desempleo, siendo además las mujeres las que acaparan la contratación temporal y las jornadas parciales--; la región continúa como la comunidad autónoma con el índice de siniestralidad laboral mortal más alto de toda España --5,32 muertes por cada 100.000 habitantes; hubo 48 accidentes mortales en 2025--; uno de cada tres castellanomanchegos está en riesgo de pobreza o exclusión social y más de la mitad de la población (el 51,5 %) tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes.

"Mientras haya trabajadores en situación precaria, mientras haya derechos por recuperar, mientras haya recortes que afectan a los servicios públicos, CSIF va a estar ahí. Es un día de celebración, de orgullo por nuestra tierra y nuestros valores, pero también es un día para recordar que todavía queda mucho por hacer", concluye Domínguez.