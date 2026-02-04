CSIF alerta de la "peligrosa" situación en la que se trabaja en los Juzgados de Almagro tras las últimas lluvias

CIUDAD REAL 4 Feb. (EUROPA PRESs) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar la "agónica" situación en la que se encuentran los Juzgados de Almagro tras las lluvias caídas en los últimos días y exige una solución "urgente a un problema que lejos de solucionarse continúa en aumento". Alerta de la peligrosidad de las instalaciones, donde se están desprendiendo planchas de escayola del techo y el teflón de los focos.

El sindicato, en nota de prensa, lamenta que, una semana después de interponerse una denuncia ante Inspección de Trabajo, a día de hoy, no se ha presentado nadie del Ministerio de Justicia para ver las condiciones en las que a diario trabajan los trece funcionarios ni para ver en qué condiciones están las instalaciones.

"Es lamentable lo que está ocurriendo en Almagro. Desde el pasado 26 de enero se han presentado quejas y denuncias en la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha puesto en conocimiento del Coordinador provincial la situación que existe en los juzgados y se ha presentado denuncia ante Inspección de Trabajo y todo sigue igual o peor", ha criticado el responsable provincial de CSIF en sector de Justicia, Alfonso Sánchez, que ha alertado de que la situación comienza a ser "muy peligrosa", ya que se están empezando a desprender las planchas de escayola del techo y el teflón de los focos.

Asegura que, a día de hoy, tan solo se encuentra abierta la Sección Penal y el Registro Civil con una trabajadora, el resto de funcionarios se encuentran teletrabajando. "El archivo tiene goteras y el Registro Civil también. A los baños no se puede pasar, ni subir las escaleras que están precintadas por riesgo de caídas", apunta Sánchez.

Ante tal situación, CSIF exige que se adopten medidas urgentes para solucionar una problemática que "lleva arrastrándose desde hace años a fin de evitar una desgracia".

En caso de no hacerlo, el sindicato asegurar que seguirá vigilante y tomará las medidas oportunas para poner fin a esta situación.