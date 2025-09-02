CSIF celebra la bajada en C-LM pero ve contratación temporal y despido de docentes interinos como "puntos negros"

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha celebrado la bajada del paro en la región en 1.047 personas en el mes de agosto, aunque considera que la contratación temporal y el despido del personal docente interino son los "puntos negros" del mercado laboral en la región.

El paro, que ha disminuido en todas las provincias, acumula seis meses de descenso hasta situar el total del desempleo en 116.099 personas, la cifra más baja para un mes de agosto desde 2008, según ha informado CSIF en nota de prensa.

A pesar de estos buenos datos, CSIF fija su mirada en la calidad del empleo generado y advierte de que se ha producido un incremento de la contratación temporal superior a seis puntos hasta situarse en el 62%.

Asimismo, el paro femenino representa el 65,5% del total, ya que hay 76.031 mujeres desempleadas en Castilla-La Mancha, y entre ellas 46.170 tienen más de 45 años. Son ellas precisamente las que aglutinan la contratación temporal de acuerdo a los datos de la Seguridad Social (58,7%) y bajan al 42% en lo referente a la contratación indefinida.

CSIF también pone el foco en el despido del personal interino docente en los meses de verano, apuntando que durante los meses de julio y agosto se han destruido 4.698 afiliados a la Seguridad Social en el ámbito educativo.

El Gobierno regional, recuerda, "mantiene un recorte desde la época de Cospedal impidiendo el pago del verano a los interinos a no ser que se hayan incorporado a su centro educativo antes del 31 de octubre y hayan permanecido en su puesto de trabajo hasta finalizar el curso escolar el 30 de junio". Además, deben hacerlo sin interrupciones, ya que los interinos que concatenan adjudicaciones durante el curso escolar, a pesar de haber trabajado más de cinco meses y medio, tampoco cobran estos dos meses.