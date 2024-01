CSIF denuncia la falta de recursos en el Hospital de Albacete tras recibir a 3.000 pacientes desde el pasado martes

ALBACETE, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes la falta de efectivos y de espacio del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete, cuyos profesionales han atendido a un total de 2.983 pacientes desde el pasado martes.

El 26 de diciembre se produjo el pico más alto (595 pacientes) dentro una presión asistencial que se mantiene muy elevada por las patologías respiratorias, según apunta el sindicato a través de un comunicado. En detalle, se alcanzaron 339 pacientes el miércoles 27, 287 el jueves 28, 507 el viernes 29, 486 el sábado 30, 388 el domingo 31, y 381 el lunes 1 de enero.

Según la organización sindical, todos los días se está superando la media habitual de pacientes, que se sitúa en torno a los 240, lo que estaría provocando "una situación límite", que ha conducido a la habilitación de tres camas en las habitaciones, frente a las 2 habituales, y cinco camas en pre-observación de Urgencias para que los pacientes más graves sean atendidos hasta su ingreso en la planta correspondiente.

"A la falta de medios se suma la falta de espacio dentro de un Servicio de Urgencias cuyas dimensiones son totalmente insuficientes para hacer frente a los picos estacionales", apuntan desde CSIF. Julio Inocencio Moreno, delegado de CSIF Sanidad Albacete, señala que "es horroroso, no hay espacio físico para atender a los pacientes, y lo peor de todo es que las obras del Plan Director no contemplan la ampliación de las Urgencias, por lo que este problema va a ser crónico si no se toman medidas".

Asimismo, desde CSIF se señala que el colapso de la Atención Primaria está repercutiendo en la saturación de Urgencias, ya que los pacientes acuden al centro hospitalario al no poder tener una cita en su centro de salud.

Por último, ante el incremento de las patologías respiratorias y para evitar que aumente la contagiosidad por gripe y Covid-19, el sindicato recuerda que los propios trabajadores de Urgencias reclaman que no acudan a este servicio los acompañantes que no sean necesarios.