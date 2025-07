CSIF denuncia una nueva agresión verbal en el centro de salud Tomelloso II tras la retirada del vigilante de seguridad

CIUDAD REAL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión verbal al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II, tras la retirada del vigilante de seguridad a principios del mes de julio.

Este hecho, asegura el sindicato en un comunicado, advirtió que podría suceder si no se renovaba su contrato, al ser el centro de salud de mayor conflictividad de la provincia y el segundo de toda Castilla-La Mancha.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, 11 de julio, cuando un usuario solicitó una cita en la unidad administrativa del centro.

En su tarjeta sanitaria figuraba "pérdida de derecho" sin tener la tarjeta caducada; un problema que el sindicato ya denunció el pasado 16 de junio y que consiste en el bloqueo de todas las gestiones administrativas, ha informado CSIF en nota de prensa.

A pesar de explicar al paciente la situación, "su respuesta fue vociferar al personal administrativo añadiendo expresiones despectivas como España es una mierda".

"Tras llamar a la Guardia Civil y llegar más personas al lugar de los hechos, el usuario salió del centro gritando", ha relatado el sindicato.

CSIF lamenta que el problema de las tarjetas sanitarias no se haya aún resuelto cuarenta días después de haberse detectado, pese a que desde el Sescam se informó que la incidencia se debió a un "fallo humano/informático", que fue solventado en nueve días y que no solo afectó a dicho centro sanitario, si no a otros centros del área como Tomelloso I, Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba y Socuéllamos.

"No podemos consentir que se sigan produciendo este tipo de situaciones violentas. Hay que poner fin a estos comportamientos incívicos", subraya la presidenta de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, quien recuerda, una vez más, la necesidad de disponer de personal de vigilancia en todos los centros sanitarios de la región.

Por todo ello, desde el sindicato se vuelve a reclamar la contratación urgente del vigilante de seguridad en el centro de salud Tomelloso II, tal y como solicitó el pasado 30 de junio, al quedar constatado que los comportamientos violentos son mucho más frecuentes en aquellos centros que carecen de vigilancia.

Asimismo, se exige la resolución de la incidencia informática con las cartillas sanitarias a la mayor brevedad posible.