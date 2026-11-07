CSIF exige más seguridad tras otro "episodio violento" en el centro de salud de Santa María de Benquerencia en Toledo

El centro de salud de Santa María de Benquerencia en Toledo - SESCAM

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "un nuevo episodio violento" en el centro de salud de Santa María de Benquerencia (Toledo) cuando un joven con una actitud violenta atemorizó a los trabajadores y causó daños en el vehículo que el equipo sanitario utiliza en las visitas domiciliarias.

Los hechos, según ha informado el sindicato en nota de prensa, ocurrieron este viernes más allá de las 20.00 horas cuando un menor de edad se subió al techo y el capó de un vehículo del Sescam situado a las puertas del centro y, entre gritos con su madre, comenzó a pegar patadas a varios contenedores que se encontraban en las inmediaciones.

Ante esta situación, los profesionales del centro de salud cerraron la puerta ante el estado de enajenación del joven y llamaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando los agentes acudieron, reabrieron las puertas del centro y atendieron al menor por heridas en mano y rostro causadas por los golpes al vehículo y mobiliario urbano.

A pesar de la presencia policial, la tensión no disminuyó en el interior cuando el menor, acompañado por sus padres, continuó con una actitud violenta, gritos y patadas a las puertas.

CSIF denuncia que los profesionales sanitarios no pueden desarrollar su trabajo en estas condiciones de vulnerabilidad. "Hubo momentos de mucha tensión que afectó a los trabajadores y también al resto de pacientes que se encontraban en ese momento en el interior del centro. Atender a pacientes en situaciones de tensión o emergencia nunca puede significar asumir riesgos para la propia integridad física".

Además, aseguran desde el sindicato, el vigilante de seguridad no se encontraba justo en ese momento en las instalaciones al estar cerrando el centro de Buenavista, lo que obliga a CSIF a exigir la presencia constante de seguridad en todo momento en un centro "con un largo historial de situaciones violentas".

Este nuevo incidente, según CSIF, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los dispositivos de seguridad en los centros sanitarios, especialmente durante los turnos de tarde y noche, cuando la dotación de personal puede ser más reducida y los profesionales se encuentran más expuestos.