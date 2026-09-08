CSIF, tras informe PISA, afirma que C-LM supera la media de competencias pero eso no oculta "los graves problemas"

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TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras los resultados del último informe PISA publicados este martes, CSIF valora que Castilla-La Mancha "esté por encima de la media en las competencias analizadas", pero "no oculta los graves problemas que sigue sufriendo la educación pública de la región con recortes que acumulan más de una década sin ser resueltos".

"Es más, esta mejoría es relativa, ya que se han perdido 2 puntos en la competencia de Matemáticas y 7 en la de Lectura, mientras que la única en la que se sube (10 puntos) es en la de Ciencias; en 2022 habíamos perdido respecto a 2018 un total de 15 puntos en Matemáticas, 10 puntos en Lectura y 9 en Ciencias, por lo que la realidad es que la región continúa bajando en este informe PISA", ha señalado en nota de prensa.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, argumenta que "estábamos muy mal en el informe de 2022 y seguimos estando muy mal en el informe de 2025, lo que ocurre es que el descalabro ha sido tan grande en el conjunto de España que mediáticamente parece que Castilla-La Mancha ha salido bien parada".

Interpreta el sindicato que es "como si la región aguantara mejor que muchas otras cuando la realidad es que estábamos tan hundidos en 2022 que cualquier avance hay que tomarlo como positivo".

Una mejora puntual en Ciencias, a su juicio, "no puede utilizarse para ocultar los problemas estructurales". "No se trata de quedar mejor o peor en un ranking, sino de garantizar que todos nuestros alumnos adquieran las competencias necesarias para afrontar su futuro".

PLATAFORMA COMÚN

Con motivo del inicio de las clases del curso escolar 2026-2027, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia "las grandes carencias laborales que sufre el profesorado de la región" y señala que ha iniciado contactos con el resto de organizaciones sindicales representativas para intentar construir una plataforma reivindicativa común y acordar las medidas de presión necesarias frente a la Consejería de Educación.

CSIF se dirige en primer lugar a STE, organización que, al igual que CSIF, no suscribió el segundo bloque del Acuerdo de Mejoras, y posteriormente mantendrá contactos con ANPE, CCOO y UGT, las tres organizaciones firmantes junto con la Administración.

"Creemos que antes de emprender movilizaciones por separado debemos hacer un intento serio de unidad sindical. Hay muchas reivindicaciones en las que probablemente coincidimos las cinco organizaciones. Lo responsable es sentarnos, establecer unos mínimos y comprobar hasta dónde podemos llegar juntos".

CSIF quiere que la futura plataforma común sindical incluya también la reducción de ratios en ESO, Bachillerato y Formación Profesional; plantillas suficientes de PT, AL, orientación, ATE y otros profesionales; la consolidación del segundo orientador; recursos para la Formación Profesional Dual; mejoras para Educación de Personas Adultas y EOI; y medidas de salud laboral y protección frente a las agresiones.

Pero CSIF deja igualmente claro que su actuación no dependerá de que exista unidad sindical, ya que incluso actuará en solitario para conseguir mejoras reales ante los grandes problemas estructurales continúan abiertos.

Al finalizar el curso 2025-26 ha señalado que seguían pendientes, entre otras cuestiones, la recuperación del verano del profesorado interino, una reducción lectiva real para mayores de 55 años, una reducción general de ratios en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, plantillas suficientes para inclusión educativa, la consolidación y extensión del segundo orientador, una reducción efectiva de la burocracia, la mejora del complemento autonómico, el sexto sexenio y el reconocimiento económico y horario de tutorías, coordinaciones y responsabilidades.

CSIF reconoce que el nuevo curso incorpora algunas medidas positivas: la recuperación de las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias, la bajada de ratios de 22 alumnos en el segundo curso de Primaria con motivo de la bajada de alumnos dentro de una dinámica de descenso de natalidad y el nuevo día adicional de libre disposición por edad o antigüedad -el denominado 'canoso'-.

Sin embargo, "después de más de una década seguimos arrastrando recortes y derechos que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa", añade Martínez. Es más, el segundo bloque de mejoras firmado por ANPE, CCOO y UGT tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2028, de manera que parte de su desarrollo se extiende al curso 2027-2028, ya dentro de la próxima legislatura autonómica.

" El Gobierno actual no puede terminar esta legislatura dejando los deberes para el siguiente equipo de Gobierno. Ese Gobierno podrá ser del mismo signo político o de otro diferente. Pero será otro Ejecutivo el que tenga que hacerse cargo de aquello que ahora no se haya querido negociar, presupuestar o poner en marcha", explica Martínez.

COMPARATIVA CON OTRAS CCAA

El ejemplo de los docentes mayores de 55 años es especialmente significativo, según CSIF. En Castilla-La Mancha se ha establecido para este curso una reducción de dos horas complementarias de permanencia semanal, condicionada además a mantener un mínimo de dos horas complementarias semanales fuera del horario lectivo del alumnado; es decir, "no se reduce la docencia directa del profesor".

La situación es muy distinta en otros territorios con avances significativos en Andalucía y Aragón, con una reducción de dos horas de horario lectivo de docencia directa, o en Castilla y León y Asturias, con acuerdos para reducir hasta una tercera hora para los mayores de 60 años.

La distancia con otras comunidades también se aprecia en las condiciones del profesorado interino. En Castilla-La Mancha continúa pendiente una de las reivindicaciones históricas de CSIF: recuperar el verano completo a partir de cinco meses y medio trabajados y establecer proporcionalidad para periodos inferiores. El propio Plan Integral para el Profesorado Interino presentado por CSIF mantiene esa reivindicación como uno de sus ejes fundamentales.

CSIF señala igualmente la brecha que se está abriendo en materia retributiva y de conciliación. La Comunidad Valenciana acordó en mayo una subida de 200 euros mensuales en el complemento autonómico, con 75 euros desde septiembre de 2026, otros 75 desde enero de 2027 y 50 adicionales desde enero de 2028.

Además, el profesorado valenciano dispone desde este curso de seis días de libre disposición: tres en periodo lectivo y tres en periodo no lectivo, además del reconocimiento de la desconexión digital.

"No pretendemos copiar automáticamente el acuerdo de ninguna comunidad. Lo que decimos es que allí donde hay negociación, presión sindical, presupuesto y voluntad política aparecen mejoras en salario, horario y conciliación. En Castilla-La Mancha no podemos resignarnos siempre a llegar después", concluye Martínez.

Asimismo, la burocracia continúa siendo un problema grave. Al cierre del pasado curso, CSIF constataba que algunas memorias habían desaparecido y determinados procedimientos se habían digitalizado, pero persistían las duplicidades entre EducamosCLM, correos, aplicaciones y documentos internos.