CSIF intensifica las protestas en Cuenca y mantiene la huelga educativa del 9 de diciembre - CSIF

CUENCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este jueves en Cuenca una concentración para denunciar los "recortes" que continúa, a su juicio, "soportando" el profesorado de la enseñanza pública de Castilla-La Mancha y exigir a la Consejería de Educación la recuperación de derechos y una mejora de las condiciones laborales y retributivas de los docentes.

La movilización, que se ha producido a las puertas de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, se enmarca en el calendario de protestas que CSIF está llevando a cabo en las cinco provincias de la región y que culminará con la huelga docente convocada para el próximo 9 de diciembre.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, explica que "seguimos arrastrando recortes desde 2010 que siguen muy presentes a pesar de todas las promesas para revertirlos o de acuerdos que realmente han sido papel mojado. La pérdida de poder adquisitivo, las elevadas ratios, la sobrecarga burocrática, la falta de recursos para atender a la diversidad y el deterioro de las condiciones laborales nos colocan en el furgón de cola de toda España".

Entre las principales reivindicaciones, CSIF reclama una subida del complemento autonómico docente para recuperar poder adquisitivo, el reconocimiento y abono del sexto sexenio y una compensación económica y horaria por las tutorías, coordinaciones, jefaturas y demás responsabilidades que asume el profesorado.

También exige un plan integral para los docentes mayores de 55 años, con reducción progresiva de horas lectivas sin pérdida salarial y una vía de jubilación voluntaria anticipada desde los 60 años. Para el personal interino, reclama el cobro íntegro de julio y agosto tras cinco meses y medio de servicios, el abono proporcional para periodos inferiores y el fin de las adjudicaciones forzosas.

En cuanto a la organización de los centros, CSIF pide la aplicación efectiva de las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias y las 23 horas en el Cuerpo de Maestros, una reducción de las ratios, más desdobles y un incremento de las plantillas.

La Central Sindical reclama igualmente más recursos para atender a la diversidad, con el refuerzo de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientación, auxiliares técnicos educativos, fisioterapeutas y personal de enfermería, así como recursos estables para las aulas TEA y la atención a la salud mental del alumnado.

A estas demandas se suman la reducción de la burocracia, la mejora de las condiciones específicas de la Formación Profesional y otras enseñanzas, la adecuación de las infraestructuras y la climatización de los centros, además de medidas de prevención frente a los riesgos psicosociales y las agresiones al profesorado.

LA HUELGA DEL 9 DE DICIEMBRE, SIGUIENTE PASO

CSIF insiste en que la huelga convocada para el próximo 9 de diciembre no constituye un objetivo en sí mismo, sino una herramienta de presión ante la falta de respuestas y compromisos concretos por parte de la Administración. El profesorado no puede seguir esperando mientras se mantienen unas condiciones laborales y retributivas que el sindicato considera insuficientes.

La Central Sindical advierte de que las movilizaciones tendrán continuidad durante el segundo y tercer trimestre del curso si la Consejería de Educación no ofrece soluciones reales y compromisos para revertir los recortes.