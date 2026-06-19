CSIF lamenta que no haya tribunales de oposiciones de todas las especialidades en las cinco provincias

Archivo - Aula de pruebas de oposición docente, opositores. - JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la Consejería de Educación no haya convocado tribunales de todas las especialidades en las cinco provincias en las oposiciones al Cuerpo de Maestros que se celebrarán mañana.

En nota de prensa, CSIF explica que el hecho de que no haya tribunales en todas las provincias provoca un desplazamiento masivo de aspirantes, una situación que no sólo ha provocado un colapso hotelero con falta de plazas de alojamiento, además de precios desorbitados que los opositores no pueden costear, sino que muchos de ellos se verán obligados a trasladarse mañana a las pruebas el mismo día 20 de junio, con el riesgo conlleva.

Albacete acogerá las pruebas en turno libre de Educación Primaria (165 plazas); Inglés (73) y Música (28) se efectuarán en Ciudad Real; Educación Física (43) y Audición y Lenguaje (13) se celebrarán en Cuenca; Pedagogía Terapéutica (49) y Francés (2) se llevarán a cabo en Guadalajara y Educación Infantil (127) se desarrollará en Toledo. En total, 500 plazas más otras 43 en turno de discapacidad.señala que

"Muchos opositores, en su mayoría jóvenes con recursos limitados, se han visto obligados a pagar tarifas abusivas, buscar alojamiento en municipios muy alejados o desplazarse el mismo día del examen. Una vez más, pedimos a la Consejería de Educación que de cara futuros procesos selectivos se imiten modelos como el de Andalucía y habilite tribunales en todas las provincias para evitar esta discriminación económica y el estrés añadido de los aspirantes", ha denunciado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

Por ello, CSIF reclama a la Administración que, por el bien de los aspirantes, habilite estos tribunales en todas las provincias en próximos procesos.

Asimismo, el sindicato pone el foco en la elevada precariedad que sufren los interinos en la región (más de 10.000), "que no cobran el verano a menos que hayan trabajado ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre".

Además, la Central Sindical sigue presionando al Gobierno central para que de una vez por todas se elimine la tasa de reposición, lo que provocará que las comunidades autónomas se vean obligadas a convocar todas las plazas necesarias.

Dentro de su campaña 'Y el interino, ¿pa' cuándo?', CSIF ha propuesto a la Consejería de Educación un Plan Integral de Interinos que comprende: el cobro del verano a partir de 5,5 meses de trabajo; libertad total para elegir las plazas a las que desean optar, sin riesgo de exclusión de la bolsa por rechazar adjudicaciones no solicitadas; garantizar la continuidad en las sustituciones durante los periodos vacacionales; la implantación de tribunales de todas las especialidades en las cinco provincias y la exención de tasas de oposición para aquellos aspirantes que se hayan presentado a las tres últimas convocatorias o durante los últimos seis años.

Por último, desde el sindicato también se pone de relieve las complicadas condiciones laborales que deben afrontar los miembros de tribunales de oposiciones, docentes que asumen esta responsabilidad con retribuciones que son claramente insuficientes.

CSIF estará este sábado en todas las sedes de tribunal para ofrecer asesoramiento, resolver incidencias, apoyar a los opositores en una jornada decisiva y velar por el correcto desarrollo de las pruebas.