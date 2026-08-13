CSIF pide que se refuerce la protección a sanitarios tras la agresión a una facultativa de Urgencias del Mancha Centro

Archivo - Fachada Hospital Mancha Centro. - JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión sufrida por una facultativa en el servicio de Urgencias del Hospital Mancha Centro de Alcázar el pasado sábado, 8 de agosto, durante el transcurso de su jornada laboral cuando una paciente adoptó una actitud agresiva e intentó golpearla hasta en dos ocasiones, llegando finalmente a alcanzarla en la cara, provocando que sus gafas cayeran al suelo.

El sindicato, que reitera su "rotunda oposición" a cualquier forma de agresión e interferencia en el trabajo de todos los profesionales del ámbito sanitario, lamenta en nota de prensa que este tipo de prácticas se repitan con demasiada frecuencia.

De hecho, señala que el pasado 22 de julio se produjo una nueva agresión verbal con amenazas e intimidación a otra facultativa del centro de salud Tomelloso II. "En aquella ocasión, un paciente inició una actitud hostil contra su médica tras denegarle la baja solicitada al considerar que no era necesaria. La rápida actuación del vigilante de seguridad, presente en el centro gracias a las presiones de CSIF, evitó que el incidente fuese a más".

"Nada justifica ni una agresión física ni verbal. No podemos consentir que se nos menosprecie como personas ni como profesionales", señala Alberto Rosales, responsable de CSIF Sanidad en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

CSIF, que muestra su apoyo a ambas facultativas agredidas, pide que se refuerce la protección a todos los trabajadores tanto en hospitales como en centros de salud y Puntos de Atención Continuada, para evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

"Este tipo de actos repercuten en el normal funcionamiento de los servicios. Debemos disponer de medidas reales y eficaces para acabar con esta lacra social", subraya Rosales.

Por último, desde el sindicato se exige la formación de todas las plantillas de los centros sanitarios a fin de desarrollar habilidades comunicativas y sociales que permitan la prevención de este tipo de situaciones, el aumento y mejora de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, implementando así un mayor número de personal de seguridad, la incorporación de medios técnicos de seguridad eficaces, así como campañas de sensibilización a la población por parte del Sescam.