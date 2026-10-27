CSIF pone el foco en la precariedad laboral pese al buen dato del descenso del paro en Castilla-La Mancha

Archivo - Hombre Trabajando. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra el descenso del paro en 3.100 personas en el tercer trimestre de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que deja la cifra total del desempleo en 125.700 personas. A esta bajada se suma el dato interanual, que refleja un descenso de 9.200 parados respecto al tercer trimestre de 2025.

Al buen comportamiento del desempleo se suma el aumento global de la ocupación en 18.800 personas como balance de los meses de verano, con el Sector Servicios liderando la creación de empleo (20.000 puestos de trabajo, de los cuales 18.700 fueron en comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento; hostelería). seguido por Industria (4.700), mientras que Construcción (-3.100) y Agricultura (-2.800) perdían peso, ha informado CSIF en nota de prensa.

A pesar de estos buenos datos, CSIF fija su mirada en el aumento de la contratación temporal y señala que durante julio, agosto y septiembre se contabilizaron 8.700 nuevos asalariados con jornadas parciales, mientras que los contratos indefinidos sólo aumentaron en 2.500 personas. Es más, entre las mujeres hubo 200 jornadas indefinidas menos frente a las 6.800 jornadas parciales más registradas en este tercer trimestre que refleja la EPA.

Según apunta, la inestabilidad que provoca la relación laboral temporal es uno de los males que persigue el mercado laboral de la región. De acuerdo a la EPA, la temporalidad alcanzaba el 31% en el empleo público de Castilla-La Mancha, muy lejos del objetivo del 8%, y escalaba al 14,7% en el empleo privado.

CSIF recuerda que los últimos datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social (EAPN) reflejaban que hasta el 34% de la población de la región (724.000 personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma con peor tasa de toda España, a lo que se suma que el 51,1 % de personas tienen alguna dificultad para llegar a fin de mes.

Más allá de las cifras positivas que revelan un descenso del paro y un aumento de la ocupación, CSIF pone el foco en la vulnerabilidad del tejido laboral de Castilla-La Mancha con salarios inferiores a la media, inestabilidad a través de contratos temporales y jornadas parciales y el aumento del coste de la vida (el IPC subió un 5,5 % en septiembre).

Por último, CSIF vuelve a insistir en la devolución de todas las ayudas millonarias recibidas por CCOO y UGT por parte del Gobierno regional y afirma que a 1 de octubre, ambos sindicatos habían percibido un total de 56,2 millones de euros.

"Por dignidad y respeto a los propios trabajadores, estas cantidades deberían ser restituidas y destinadas a acabar con las desigualdades del mercado laboral en Castilla-La Mancha, proteger a los colectivos más vulnerables, reforzar los servicios públicos y recuperar derechos que todavía hoy continúan perdidos", concluye.