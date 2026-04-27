CSIF reclama la carrera profesional en toda la Administración autonómica tras su recuperación en el ámbito sanitario

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TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno regional que aplique la carrera profesional para todo el personal de la Administración General de la comunidad autónoma y sus organismos autónomos.

Cuando se cumple una semana de la firma del pacto de reactivación de la carrera profesional para el personal estatuario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a través de dos convocatorias extraordinarias y otra especial.

Además, señala el sindicato que este mismo miércoles ya se empieza a negociar el nuevo modelo (un sistema de convocatoria permanente sin necesidad de procesos extraordinarios).

No en vano, recuerda CSIS que la carrera profesional ya está recogida en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, pero el Ejecutivo regional "continúa sin implantarla". "Es más, la carrera profesional está establecida en el capítulo II, título III, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y diferentes comunidades ya lo aplican a sus trabajadores públicos".

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, subraya que "se está privando a los empleados públicos de la Junta de oportunidades de ascenso y progreso profesional".

En concreto, CSIF reclama al Gobierno regional que habilite la carrera profesional, tal y recoge la Ley 4/2011, que contempla la progresión de tramos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo valorando el desempeño, la trayectoria y su actuación profesional.

"No se está motivando a los empleados públicos de esta región, estamos hablando de años de esfuerzo, formación y dedicación. No es sólo antigüedad: es valorar el compromiso diario con el servicio público", explica Sánchez, que añade que "trabajadores más reconocidos y motivados elevan la calidad de nuestros servicios públicos".

CSIF reclama este derecho para los más de 55.000 trabajadores dependientes de la Junta de Comunidades (Consejerías, delegaciones, docentes, servicios sociales y sociosanitarios, empresas públicas), además de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Pero la Central Sindical incide en que los más de 35.000 trabajadores de ayuntamientos y diputaciones en Castilla-La Mancha también deben ver reconocida la carrera profesional: "la fortaleza de los servicios públicos radica en el reconocimiento de todas las administraciones para evitar discriminaciones y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria". Hasta el momento, algunas corporaciones locales aplican incentivos a la formación, pero tampoco tienen desarrollada la carrera profesional, menciona el sindicato.