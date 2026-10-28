CSIF traslada su pésame y solidaridad con todas las personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) quiere expresar su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), así como trasladar todo su apoyo, cariño y solidaridad a las personas heridas y a sus allegados.

Desde CSIF lamentamos profundamente este trágico suceso y acompañamos en el dolor a todas las personas afectadas. Asimismo, deseamos una pronta y favorable recuperación a los heridos dentro de un siniestro terrible que seguimos con preocupación.

CSIF ha decidido suspender la concentración de protesta por los recortes que padece la educación pública de Castilla-La Mancha y que estaba prevista para esta mañana a las puertas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha (Toledo), a las 11.15 horas, en señal de respeto y en solidaridad por las víctimas mortales y heridos del accidente ferroviario.

La organización sindical quiere reconocer también la labor de los profesionales sanitarios, personal de emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todos los servicios públicos que se encuentran interviniendo en estos momentos.