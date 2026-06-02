CSIF valora la bajada del paro en C-LM pero alerta de la precariedad y la desigualdad de género

Archivo - CCOO-Toledo denuncia ante la Inspección de Trabajo a la empresa FCC por exponer a sus trabajadores a temperaturas superiores a los 40º subidos en torres de alta tensión. - CCOO - Archivo

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra la bajada del paro en 1.682 personas en mayo en Castilla-La Mancha, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El buen dato también se manifiesta en términos interanuales, con 7.663 parados menos, y con el hecho de que la cifra total de desempleados (115.455 personas) sea la más baja para un mes de mayo desde 2008. Además, el paro bajó en todas las provincias y en todos los sectores, aunque el descenso se contabilizó mayoritariamente en Servicios (1.146), ha informado el sindicato en nota de prensa.

Pero a pesar de estos números, CSIF pone el foco en los indicadores de precariedad y en la calidad del empleo generado. Hay 68.273 parados mayores de 45 años, y entre ellos 45.920 son mujeres (67,2%; el paro femenino global en todas las edades representa el 65,7% del total).

Según apunta, la desigualdad de género es un problema en el mercado laboral de la región: las mujeres aglutinan la contratación temporal, tanto a tiempo completo (56,5%) como a tiempo parcial (64,2%), mientras que bajan al 34,5% de contratos indefinidos a tiempo completo y sin embargo suben hasta el 73% en los contratos indefinidos a jornada parcial, de acuerdo a los datos de afiliación a la Seguridad Social.

Además, señala que la radiografía laboral muestra cómo las mujeres se ven obligadas a reducir su jornada laboral, además de la elevada temporalidad, para atender a hijos y familiares; queda un largo camino para alcanzar la corresponsabilidad, una correcta conciliación y por supuesto la igualdad real.

En cuanto a sectores de productividad, apunta que los que más crecieron en afiliación fueron las actividades administrativas y servicios auxiliares (1561) y la hostelería (1310), mientras las actividades profesionales, científicas y técnicas perdió peso (-131) y el sector público apenas sumó en su conjunto 522 afiliados nuevos.

Por último, CSIF incide en las "desorbitadas subvenciones" que perciben los sindicatos de clase por parte del Gobierno regional y que ya superan los 53,5 millones de euros después de que CCOO percibiera en mayo 397.142 euros y UGT sumase 377.441 euros, ambos bajo el epígrafe de 'Fomento del Empleo'. La Central Sindical reclama la devolución de todas estas subvenciones para emplear estas cantidades en reducir las desigualdades del mercado laboral.