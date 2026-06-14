Cuatro acusados se enfrentan a penas de hasta ocho años y medio por tráfico de cocaína entre Alcázar y Criptana

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo viernes, 19 de junio, a cuatro personas acusadas de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de cocaína en Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, con peticiones de prisión que alcanzan los ocho años y seis meses de prisión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, uno de los acusados vendía cocaína en establecimientos y zonas de consumo de Alcázar de San Juan y, a su vez, suministraba droga a otro de los procesados, que la distribuía a consumidores en Campo de Criptana.

La Fiscalía atribuye además a las parejas de ambos una colaboración centrada en la custodia de la droga y el acompañamiento en las entregas.

Durante los seguimientos realizados entre abril y junio de 2024, los agentes habrían observado distintos desplazamientos y contactos entre los acusados, así como entregas de sustancias a consumidores.

Durante la investigación, la Guardia Civil intervino más de un kilo de cocaína en un vehículo en Alcázar de San Juan y localizó en registros posteriores material para la preparación y distribución de la droga, además de dinero en efectivo.

También se practicaron actuaciones en Campo de Criptana, donde fueron halladas nuevas cantidades de cocaína, útiles de pesaje y envasado, anotaciones y más dinero, con un valor total de la droga intervenida superior a 120.000 euros, según la Fiscalía.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para el principal acusado ocho años y seis meses de prisión y una multa de 207.000 euros, mientras que para su pareja pide siete años de prisión y multa de 103.000 euros.

Para los otros dos acusados reclama cinco años y nueve meses de cárcel y multa de 32.800 euros, y cuatro años y seis meses de prisión y multa de 16.400 euros, respectivamente.