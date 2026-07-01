Cuatro conciertos integran el XXII Festival de Música Antigua y Medieval de Alarcos del 15 al 18 de julio

Presentación del XXII Festival de Música Antigua y Medieval de Alarcos. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua y Medieval de Alarcos alcanza este año su 22ª edición con un cartel de cuatro conciertos "con propuestas muy diferentes, pero con el denominador común de la excelencia", que se sucederán desde el miércoles 15 al sábado 18 de julio.

Así ha presentado el concejal de Cultura, Pedro Lozano, la programación de "una de las citas culturales más consolidadas y singulares" en Ciudad Real que convierte a la Ermita de Alarcos "en un escenario excepcional donde la historia, la música y el patrimonio se unen para ofrecer una experiencia única".

Este año la concejalía de Cultura ha apostado por una propuesta en la que tienen cabida formaciones de reconocido prestigio y experiencia y también propuestas innovadoras. El Festival, ha señalado Lozano, "no es sólo un ciclo de conciertos, es una forma de poner en valor uno de los espacios patrimoniales más importante de la ciudad ofreciendo una experiencia cultural que combina música, historia, paisaje y turismo".

El Festival se abre este año el miércoles 15 de julio, con el concierto gratuito 'Músicas del Mediterráneo' a cargo del grupo Milo ke Mandarini formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, en el entorno de la Ermita de los Remedios. El jueves 16, ya en la Ermita de Alarcos, la segunda cita del ciclo la protagoniza Ensemble Musicantes (Jaime Muñoz, flautas, gaita y chirimía; Milena Fuentes, fídula; Jaime del Amo, cítola, salterio, viola de rueda, laúd medieval; y Wafir Shaikheldin, tambor, panderos, tar, riq, darbuka; con la colaboración de Rodrigo del Amo, guitarra renacentista).

El viernes 17 Silvia Nogales ofrecerá 'Las voces de Cervantes', con la participación de la actriz y coreógrafa Esther Acevedo y del pintor Josep M. Rius. El sábado 18, MAB Consort (formado por María Altadill, canto, vihuela de arco y percusión; Jordi Reguant, clavissimbalum, zanfona y organetto; y el actor Francesc Pla) cerrará el ciclo con la propuesta 'Voces del LLenguadoc'.

Todos los conciertos darán comienzo a las 22.00 horas. Las entradas se podrán adquirir de forma anticipada desde este jueves 2 de julio en las dependencias de la Concejalía de Cultura (Antiguo Casino) y en la Oficina de Turismo, y el mismo día de cada concierto en la Ermita a partir de las 21.00 horas.

El precio es de 35 euros para el abono de los tres conciertos (incluyendo el desplazamiento a la Ermita en autobús) y de 25 euros (sin autobús). Las entradas para cada concierto tienen un precio de 10 euros (sin autobús) y de 14 (con el autobús).