Cuatro heridos, incluido un niño de dos años, tras una colisión entre dos turismos en Fuente de Pedro Naharro

Archivo - Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, incluido un menor de dos años de edad, han resultado heridos este sábado tras una colisión entre dos turismos ocurida en la carretera CM-200, dentro del término municipal de Fuente de Pedro Naharro, en la provincia de Cuenca.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 13.36 horas en el kilómetro 29 de la CM-200.

Los heridos son un hombre de 44 años, una mujer de 40 y un niño de 2 años, que han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca; y un hombre de 68 años quie, tras ser atendido en el lugar por otra ambulancia de soporte vital básico, se ha desplazado por medios propios a un centro sanitario.

En el lugar también han estado efectivos de la Guardia Civil.