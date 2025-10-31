Cuatro heridos, tres de ellos menores, tras la colisión entre dos turismos y una furgoneta

ALBACETE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres de ellas menores, han resultado heridas leves este viernes tras la colisión entre dos turismos y una furgoneta en el kilómetro 69 de la A-30, a la altura de la localidad albaceteña de Hellín.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 12.32 horas.

Los heridos son dos niñas de 4 y 11 años, un niño de 6 años y un hombre 44 años, que han sido atendidos por una UVI y traslados por una ambulancia de soporte vital al hospital de Hellín. Al lugar ha acudido también la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.