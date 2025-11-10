Cuatro investigados por estafar 6.000 euros a un vecino de Tobarra al comprar un camión por Internet

Archivo - La Guardia Civil de Albacete investiga a cuatro personas por la comisión de una estafa a través de Internet en la compraventa de un vehículo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han investigado a dos personas, vecinas de la localidad murciana de Alcantarilla, de 23 y 55 años de edad, como presuntas autoras de un delito de estafa, cometido a través de Internet, por valor de 6.000 euros.

Además, se ha identificado a otras dos personas, relacionadas con el hecho delictivo investigado, una también vecina de Alcantarilla y otra con residencia en Bogotá (Colombia).

Según informa el instituto armado, las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando un vecino de la localidad albaceteña de Tobarra formuló denuncia ante la Guardia Civil en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por la compra de un camión anunciado en Internet.

Tras esta denuncia, los agentes de la Benemérita encargados de las investigaciones pudieron comprobar cómo la víctima, tras ponerse en contacto con el anunciante, llegó a un acuerdo para la compra del vehículo por valor de 17.000 euros, con la condición de que la transferencia se realizase lo antes posible.

Para asegurar la compra, la víctima realizó dos transferencias de 3.000 euros cada una, en concepto de señal, tras las que ya no pudo ponerse nuevamente en contacto con el anunciante, percatándose en ese momento de que había sido estafada.

De las gestiones realizadas, la Guardia Civil obtuvo la identificación de los cuatro autores de la estafa, comprobando cómo el jefe del grupo, con residencia en Colombia, se encargaba de publicar los anuncios fraudulentos, siendo misión de los otros tres implicados interactuar con la víctima, convencerla de la compra y de extraer el dinero en efectivo en cajeros automáticos de Alcantarilla, en el mismo momento de recibir el envío, para así disponer del mismo y evitar su rastreo.

Las diligencias policiales, instruidas por efectivos del Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Hellín, en funciones de guardia.