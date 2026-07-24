Cuatro jóvenes resultan heridos tras la salida de vía de un turismo en la CM-5005 en Nombela

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes --entre 24 y 27 años-- han resultado heridos de diversa consideración tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 5 de la CM-5005, a su paso por el término municipal de Nombela (Toledo).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, recibió el aviso este jueves a las 21.04 horas.

Todos ellos han sido trasladados en UVI y ambulancias al Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.