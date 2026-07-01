Cubrir 40 vacantes, nuevo programa de divulgación con IA y aumentar ingresos publicitarios en caída, retos de CMM

La directora de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Carmen Amores, que este miércoles ha comparecido ante la Comisión de Control de las Cortes. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cubrir las vacantes que se están produciendo en la plantilla de la radiotelevisión castellanomanchega, un nuevo formato de divulgación histórica mediante Inteligencia Artificial titulado 'Crononautas' y aumentar ingresos publicitarios que han retrocedido, son algunos de los retos a los que se enfrenta Castilla-La Mancha Media.

Así lo ha indicado, la directora de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Carmen Amores, que este miércoles ha comparecido ante la Comisión de Control de las Cortes, donde ha avanzado que el Gobierno regional ha autorizado cubrir 29 vacantes de las 40 que se han generado por jubilaciones y bajas laborales.

Tras anunciar también que está en pleno proceso de negociación del convenio colectivo que ha de regir las relaciones laborales durante los próximos años, ha reparado en el descenso del 10% en sus ingresos publicitarios respecto al ejercicio anterior.

Amores, que ha enmarcado el descenso en el comportamiento del mercado nacional, ha defendido que la cadena venía registrando durante los últimos cuatro años crecimientos continuados en sus ingresos publicitarios, en sentido contrario a la evolución general del sector.

No obstante, ha asegurado que el ente está desarrollando un intenso trabajo comercial orientado a minimizar el impacto de la situación actual.

"Se están impulsando acciones específicas vinculadas al 25 aniversario de CMM, patrocinios y acciones especiales, así como propuestas comerciales de activación inmediata que permitan acelerar la toma de decisiones de inversión. Del mismo modo, se ha puesto en marcha una estrategia específica de captación dirigida a anunciantes que hasta ahora no habían tenido presencia en nuestros medios mediante el diseño de propuestas altamente personalizadas", ha asegurado.

Entre las novedades de la nueva temporada, ha avanzado un formato "innovador", que se llamará 'Crononautas', en el que, mediante el uso de la tecnología y la Inteligencia Artificial, se dará una vuelta a la divulgación histórica.