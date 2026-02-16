Cuenca abrirá este lunes los accesos al Júcar y desactivará el nivel de alerta del Pemuvi

Acordonamiento de un puente peatonal en Cuenca ante la crecida del Júcar. - POLICÍA LOCAL

CUENCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha mostrado su agradecimiento a los servicios municipales por su trabajo e implicación frente a los efectos de las sucesivas borrascas que han afectado a la ciudad desde que el día 22 de enero se activase el Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) ante las previsiones meteorológicas adversas.

"Ha sido casi un mes en el que hemos tenido nieve, fuertes vientos y muchísima lluvia, de hecho ha caído un 40 por ciento de la precipitación ordinaria anual en la ciudad. Y con todo ello la fuerte crecida del Júcar, que alcanzó su nivel máximo el 12 de febrero, precisamente en Jueves Lardero, rozando los 300 metros cúbicos por segundo hacia el mediodía, lo que obligó al envío de un ES-Alert a la ciudadanía para advertir de la peligrosidad de acercarse a la ribera", ha explicado el primer edil, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Dolz ha querido agradecer "sus esfuerzos diarios a todos y cada uno de los efectivos que han estado durante semanas trabajando para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Cuenca: Bomberos y Protección Civil, Policía Local y Agentes de Movilidad, Servicio Municipal de Parques y Jardines, concesionaria de este ámbito Cauler y concesionaria de la Limpieza Viaria FCC".

Entre las labores realizadas en estas semanas en que hasta siete borrascas, desde Ingrid a Oriana, han mostrado sus efectos en la ciudad cabe destacar cierre de accesos fluviales, de parques y de calles y carreteras, revisión constante del arbolado, información a pie de calle a la vecindad del paraje del Royo --que tuvo que ser desalojado hasta en dos ocasiones-- o actuaciones ante desprendimientos y por la caída de árboles que se han producido por la saturación de agua en los suelos y el viento. Incluso los Bomberos del Parque Municipal tuvieron que actuar para rescatar a dos perros afectados por la crecida del Júcar en el citado paraje del Royo.

Dolz ha aprovechado también para agradecer "su responsabilidad y prudencia a la ciudadanía, que ha seguido las recomendaciones y cumplido las restricciones de las que puntualmente íbamos informando mediante los canales oficiales en función de la situación que se daba en cada momento".

En estos momentos la meteorología ha mejorado "notablemente", no contando con ningún aviso de la Aemet para los próximos días, mientras que el caudal del Júcar está en umbral bajo con 72,17 metros cúbicos por segundo, por lo que está previsto que a mediodía se abran los accesos al río tras haber revisado la ribera. Asimismo, a mediodía de este lunes se desactivará el nivel de alerta del Pemuvi.