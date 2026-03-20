Cuenca Ahora anuncia un recurso contra el convenio ferroviario de Tarancón por posibles irregularidades administrativas

Cuenca Ahora durante el paso del último tren en Tarancón. - CUENCA AHORA

CUENCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuenca Ahora va a presentar un recurso de reposición contra el convenio aprobado por la Diputación Provincial de Cuenca, ADIF y el Ayuntamiento de Tarancón, al considerar que se trata de un nuevo paso en el desmantelamiento del transporte público en la provincia bajo posibles irregularidades administrativas.

La formación basa su iniciativa en el recurso ya planteado por la Plataforma en Defensa de un Ferrocarril Público y Social de Cuenca, en el que se advierte de una posible nulidad de pleno derecho del acuerdo por falta de procedimiento legal, ausencia de información pública y vulneración de competencias urbanísticas.

Todo ello, indica esta formación en nota de prensa, en un contexto en el que las decisiones adoptadas podrían suponer la eliminación efectiva de infraestructuras ferroviarias que aún forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General.

Cuenca Ahora denuncia que este convenio no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia continuada que ha llevado a la provincia a una situación límite en materia de movilidad. El cierre de la línea de tren convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel, recurrido por la propia formación ante la Audiencia Nacional, supuso un antes y un después en el aislamiento del territorio, hasta el punto de que el propio tribunal admitió a trámite la demanda al considerar que era susceptible de revisión judicial.

Ante este escenario, la formación exige la paralización inmediata del convenio de Tarancón y la apertura de un proceso transparente, con participación ciudadana y garantías, que permita replantear el futuro del transporte en la provincia.

Cuenca Ahora advierte de que no se puede seguir avanzando en decisiones "irreversibles que condenan al territorio al aislamiento, la despoblación y la pérdida de oportunidades".