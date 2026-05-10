Cuenca Ahora concurrirá a las elecciones de 2027 con el objetivo de "unir" las reivindicaciones de la provincia - CUENCA AHORA

CUENCA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Cuenca Ahora, celebrada este sábado en la ciudad de Cuenca, aprobó por unanimidad la concurrencia de la formación a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 como una alternativa política "municipalista, provincialista y centrada en la defensa de los intereses de la provincia".

Durante la reunión, en la que participaron representantes y afiliados de distintos puntos del territorio conquense tanto de manera presencial como telemática, la organización defendió la necesidad de construir un proyecto político "arraigado en los pueblos, útil para la ciudadanía y capaz de aglutinar sensibilidades diversas bajo un objetivo común: garantizar el futuro de la provincia de Cuenca".

La asamblea sirvió también para hacer balance del trabajo desarrollado durante el último año, marcado por la participación activa de Cuenca Ahora en distintos conflictos y reivindicaciones territoriales, como la defensa del ferrocarril convencional, las movilizaciones contra determinados proyectos de biogás o las reivindicaciones vinculadas a los servicios públicos y la lucha contra la despoblación, según ha informado la formación en un comunicado.

Uno de los principales acuerdos de la jornada fue continuar fortaleciendo la estructura comarcal de la organización, entendida como una herramienta para reforzar la presencia política y social de Cuenca Ahora en todo el territorio provincial. En este sentido, se puso en valor el trabajo realizado en diferentes zonas de la provincia y la necesidad de coordinar esfuerzos entre colectivos, plataformas vecinales y representantes independientes que comparten una visión común de defensa del territorio.

Desde la organización se insistió en que Cuenca Ahora quiere convertirse en "un paraguas amplio de defensa provincial", capaz de canalizar demandas sociales y problemáticas locales desde una perspectiva claramente conquensista. La formación considera que existe un espacio político "huérfano" entre la ciudadanía de la provincia y apuesta por construir una alternativa que priorice las necesidades reales de los municipios frente a las dinámicas partidistas tradicionales.

Asimismo, durante la Asamblea se renovaron por unanimidad los cargos del Consejo Provincial, con David Cardeñosa como coordinador del movimiento a nivel provincial, así como Milagros Herreros al frente de la representación por Cuenca en el órgano del E20 de la Revuelta de la España Vaciada, y se acordó incorporar representación de Enguídanos al órgano de dirección de la formación.