Cuenca, con algunos depósitos vacíos y problemas de presión de agua en Villa Román por dos averías en la red

Zona de la avería. - EUROPA PRESS

CUENCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha llamado a un consumo responsable de agua en la ciudad después de que la concatenación de dos roturas en la red haya vaciado algunos de los depósitos principales de la ciudad y esté provocando problemas de presión en la parte alta del barrio de Villa Román, en el entorno de calles como Ángeles Gasset y Francisco Suay.

Ambas roturas se produjeron el pasado domingo, una en la canalización principal de la capital que procede del manantial de Royo Frío, a la altura del parque de las Royo Frío y la segunda en el Paseo del Huécar, que impide que llegue agua a los depósitos situados en Cerro Molina, que están completamente vacíos, según ha desvelado el primer edil.

La primera avería provocó falta de suministro durante la jornada del lunes en distintos puntos de la ciudad y ya está reparada, pero la segunda rotura, que provocó un agujero del tamaño de un balón de fútbol en la tubería, no se ha podido solucionar ya que, por su antigüedad, habrá que pedir una pieza a medida fuera de Cuenca.

El alcalde ha explicado que, tras estos incidentes, la ciudad se está abasteciendo principalmente de los depósitos de la Dehesa de Santiago, con alguna merma de presión en algunos puntos, principalmente en los pisos más elevados de Villa Román.

Desde este martes por la noche un bypass está llevando agua desde la zona de San Pedro. Dolz ha explicado que pensaban que, con esta medida, durante la noche se recuperaría el depósito de Villa Román, "pero todavía sigue a un 8% de capacidad tras recoger agua toda la noche".

Para ayudar a rellenarlo, el Ayuntamiento ha pedido a la Diputación que le ayude con sus cisternas. Para reducir el gasto, el Ayuntamiento ha dejado de hacer baldeos en la ciudad y de regar las zonas verdes y el alcalde ha pedido a los conquenses un "consumo responsable" para que pueda llenarse el depósito de Villa Román.

El primer edil ha justificado que no se diera un aviso a la ciudadanía en este barrio para evitar que todo el mundo a la vez comenzara a almacenar agua, lo que hubiera provocado que las reservas se hubieran terminado antes y, por lo tanto, cortes totales en el suministro.

Respecto a la reparación de la avería, el coordinador técnico de la red de aguas de Cuenca, Juan Cañas, ha explicado que la previsión es sacar durante el día las medidas del tramo de tubería roto, de unos tres metros, para evaluar si se puede hacer un empalme, lo que permitiría recuperar el uso de esta arteria subterránea a lo largo de miércoles o el jueves.

Si no fuera posible, se encargaría la fabricación de esta canalización fuera de Cuenca y, según una previsión optimista, antes de que acabara la semana podría estar arreglada. Cañas ha explicado que si se producen estas averías en invierno "hubiéramos tenido agua para diez días", pero el incremento del consumo de agua veraniego y las piscinas han hecho que los depósitos se vacíen antes.