Cuenca cierra los parques y los accesos al río Júcar ante la alerta por fuertes vientos

Parques cerrados en Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha precintado los parques de la ciudad ante la alerta por fuertes vientos en la capital como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Además, el Ayuntamiento de Cuenca también está en alerta ante la posible crecida del río Júcar a su paso por la ciudad y por ello se han cerrado los accesos al río y se encuentra vigilando las zonas previsiblemente inundables desde el Recreo Peral hasta el Bosque de Acero.

El Ayuntamiento de Cuenca ruega evitar el acceso a zonas arboladas y respetar la señalización. Además, emite otras recomendaciones a la ciudadanía: cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente; alejarse de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse; y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado.