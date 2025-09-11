Cuenca exhibe desde este jueves las fotos de Shadi Ismael, testimonio directo del genocidio en Gaza

CUENCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, a las 19.00 horas, se inaugura en la Sala Iberia, sede de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, la exposición de fotografía 'South Gaza', del fotógrafo palestino Shadi Ismael, que muestra un testimonio directo del genocidio en Gaza.

Nacido en 1994 en el campo de refugiados de Al-Maghazi, Shadi Ismael se encontraba visitando a su familia en Deir Al-Balah cuando, en octubre de 2023, quedó atrapado en Gaza bajo los bombardeos.

Desde entonces, y en condiciones extremas, ha seguido documentando con su cámara el día a día de su pueblo en medio del genocidio que está asolando el territorio.

Según informa la Junta, las más de 300 fotografías que componen su obra --de las que en cuenta se exponen unas sesenta-- son un testimonio estremecedor de la devastación, pero también de la resistencia, la dignidad y el amor a la tierra de un pueblo que se niega a ser borrado.

Las imágenes capturadas por Ismael muestran la destrucción de barrios enteros, el éxodo forzado de la población civil y el esfuerzo por sobrevivir entre los escombros.

"Comencé mi viaje con una cámara... Hoy, mis fotografías se han convertido en el eco de la voz de mi gente bajo los escombros", afirma el autor.

Comisariada por la gestora cultural conquense Carmen Pinuaga, 'South Gaza' llega a Cuenca en el marco de un proyecto de itinerancia internacional con el que Shadi Ismael pretende "seguir mostrando al mundo los crímenes de la ocupación hasta que Palestina sea libre".

La inauguración contará con la presencia de representantes institucionales y de colectivos solidarios con el pueblo palestino. La entrada es libre hasta completar aforo. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre.