Cuenca inicia la contratación de los proyectos del bulevar del Cadig Crisol y del parque biosaludable de Cañadillas

La portavoz del Equipo Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha iniciado los expedientes de contratación de dos de los proyectos de los últimos presupuestos participativos de Cuenca: el bulevar del Cadig Crisol y el parque biosaludable de Las Cañadillas.

La portavoz del equipo Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, ha explicado que el paseo del Cadig Crisol transcurre entre las calles Joaquín Turina y río Turia.

En ese tramo se actuará en el pavimento para reducir obstáculos en el mobiliario y se dotará de espacios de sombras que serán aprovechados por los usuarios de este centro de discapacidad, con un proyecto presupuestado en 100.000 euros "que será estratégico para la vida cotidiana del barrio".

Por otro lado, también se ha anunciado el inicio de la creación de un parque biosaludable en el barrio de Las Cañadillas, unos trabajos valorados en más de 80.000 euros que permitirán la instalación de una pérgola y de aparatos para hacer ejercicio.

En materia de obras, la Junta de Gobierno también ha aprobado, en segunda licitación tras quedar desierta la primera, las obras de rehabilitación de los accesos del barrio de la Fuente del Oro, por un importe de 888.000 euros; y las de reparación del firme y las aceras de la calles San lucas y Paseo San Antonio, que costarán unos 640.000 euros.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA AL MODELO DEL TRANSPORTE

Por otro lado, Portillo ha anunciado la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la definición del. modelo de transporte colectivo urbano de Cuenca a la empres CPS.

La portavoz ha revelado que la adjudicación ha incluido, sin coste adicional, el acondicionamiento de las marquesinas de autobuses a la normativa vigente.

Portillo también ha anunciado el inicio del expediente para alquilar la cafetería del centro de mayores de Las Quinientas para complementar las actividades de este centro.

La Junta de Gobierno ha acordado además varios compromisos de inclusión en presupuestos futuros para el arrendamiento, con opción a compra, del césped y gradas del campo Joaquín Caparrós; para la renovación de los aparatos de musculación de los pabellones deportivos de El Sargal y San Fernando y para la contratación del andamio del edificio de la calle Obispo Valero en ruinas.

Esta última actuación permitirá reabrir el paso a la plaza de Ronda, cerrado desde hace varios meses con un perjuicio especial para un establecimiento de hostelería, la Taberna Jovi, que sitúa allí su terraza.