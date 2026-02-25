Cuenca inicia la licitación de la contratación de la asistencia técnica para el nuevo modelo de transporte urbano

Nuevo autobús urbano de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en Junta de Gobierno iniciar la licitación de la contratación de la asistencia técnica para la definición del nuevo modelo de transporte urbano en la ciudad, incluyendo la elaboración de un Reglamento de Viajeros, Estudio de Viabilidad, Pliego de Prescripciones Técnicas, memoria justificativa y asistencia técnica durante la tramitación del procedimiento de licitación.

Así lo ha indicado la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Personal y Empleo, Mantenimiento Urbano, Régimen Interno y Coordinación Institucional, Saray Portillo, en rueda de prensa junto al concejal de Hacienda, Contratación, Seguridad Ciudadana y Promoción Económica, Juan Manuel Martínez Melero.

Portillo ha explicado que esta actuación se llevará a cabo con la cuantía incluida en la modificación presupuestaria aprobada hace unos meses, de 60.000 euros, con una duración de cuatro años, "pues incluye el seguimiento del contrato".

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno también al inicio de la licitación para la contratación de la redacción del plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cuenca (PMUS) "para su elaboración completa", estructurándose los trabajos en cuatro fases principales que son trabajos previos y de recopilación de información y datos, informe-análisis y diagnóstico de la situación actual, elaboración de la propuesta y seguimiento y evaluación; y una fase transversal referida a la participación ciudadana.

Asimismo, Portillo ha informado de la adjudicación de la contratación para la instalación de la señalética en el nuevo Hospital Universitario, proceso al que se han presentado siete licitadores, recayendo en Tevaseñal SA por una cuantía de unos 29.200 euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

FONDOS EDIL

De otro lado, el Ayuntamiento ha sacado adelante en Junta de Gobierno el compromiso plurianual de cofinanciación, así como la aceptación de la designación del Consistorio como Organismo Intermedio Ligero, para la ejecución de la senda financiera de los conocidos como Fondos EDIL en el periodo 2026-2030, según han informado la portavoz.

En rueda de prensa, junto al concejal de Hacienda, Contratación, Seguridad Ciudadana y Promoción Económica, Juan Manuel Martínez Melero, han explicado que estos fondos supondrán inversiones en la ciudad por valor de 10,7 millones de euros, siendo la aportación del Gobierno de España a través de estos fondos europeos de 9,1 millones de euros del Gobierno de España, mientras que el Consistorio ha aprobado en este punto la cofinanciación, aportando el 15 por ciento de la cuantía, esto es, 1,6 millones de euros, a razón de 321.779,70 euros para cada ejercicio del periodo señalado. Entre los siguientes pasos a dar, ha continuado Portillo, es "nombrar a los responsables del Ayuntamiento para este procedimiento y abrir el proceso de participación pública".

OBRAS DE OBISPO LAPLANA

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en Junta de Gobierno, siguiendo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y por el trámite de urgencia, resolver el contrato para la ejecución de las obras en el campo de fútbol Obispo Laplana; así como requerir a la dirección facultativa la comprobación de las obras ejecutadas, esto es, los vestuarios, para proceder a su recepción.

Asimismo, se ha acordado solicitar también a la dirección facultativa y a la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato "informe técnico sobre las actuaciones a seguir para adoptar las medidas necesarias de seguridad, así como acerca de la forma para continuar con el procedimiento de cara a una nueva adjudicación".

Portillo se ha referido también a las obras en el campo de fútbol Joaquín Caparrós, exponiendo que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al requerimiento efectuado por el órgano de contratación en base a la comunicación del contratista y al informe de la dirección facultativa de poner como fecha prevista para la recepción de las obras el 30 de marzo.

Se ha acordado igualmente comunicar a la empresa contratista y a la dirección facultativa, según el informe de esta última, que tanto el acto de recepción como la certificación de la obra deberá estar antes del 30 de abril.

HUERTOS SOCIALES

También la Junta de Gobierno Local ha aprobado el listado provisional de admitidos para la adjudicación de las parcelas de los Huertos Sociales en la convocatoria 2026-2027.

En total se han recibido 73 solicitudes, validándose 68 de ellas, de las cuales 65 son de particulares y tres de entidades. Portillo ha explicado que se concederá un periodo de diez días hábiles a contar a partir de la publicación del listado provisional para la presentación de reclamaciones, alegaciones o subsanación de defectos.

Este órgano, ha continuado exponiendo la concejala portavoz, ha dado el visto bueno también al Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cuenca y procedimiento para la prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral en el ámbito laboral del Consistorio conquense.

Un asunto que salió adelante con la unanimidad de todos los miembros en las reuniones efectuadas, en las que se incluyó también a los partidos políticos. "Ahora se procederá a registrar para hacerlo efectivo", ha matizado Portillo. Calendario de eventos La portavoz del equipo de Gobierno ha informado asimismo de que la Junta de Gobierno Local ha sacado adelante el Calendario de Eventos confeccionado para el presente 2026, fruto de "las sucesivas reuniones de concejales y técnicos municipales afectados, particularmente los servicios de Policía Local y de Bomberos".

Se trata, ha expuesto Saray Portillo, de "una herramienta de trabajo rápida y eficaz para que todas las áreas y personas implicadas en la organización de los distintos eventos que tengan lugar en la ciudad estén coordinadas".

En este punto, ha dicho que el propio Calendario incluye todo aquello que se necesita a nivel municipal para la celebración de los eventos, además de que contribuye a evitar que se solapen actos. La portavoz ha recordado que durante el año podrán realizarse nuevas solicitudes de eventos o pruebas deportivas que no estén incluidas en el Calendario, pero tendrán que comunicarse con al menos dos meses de antelación a su celebración y adecuándose a los días libres del calendario, paso previo a su posible aprobación.