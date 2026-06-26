Cuenca en Marcha pide reparar las escaleras de la calle María Luisa Vallejo, "inaccesibles desde hace más de dos años"

Calle María Luisa Vallejo de Cuenca. - CUENCA EN MARCHA

CUENCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca llevará al próximo Pleno un ruego para exigir la reparación y mejora de las escaleras situadas en la confluencia de la Avenida de Castilla-La Mancha y la calle María Luisa Vallejo, que siguen siendo inaccesibles más de dos años después de las obras de la Red de Calor.

En nota de prensa, la formación recuerda que este problema ya fue trasladado al equipo de Gobierno hace meses. En aquel momento se informó de que la empresa de la Red de Calor no solo repondría los elementos afectados por las obras, sino que además acometería una actuación para mejorar la accesibilidad de las escaleras.

"Sin embargo, a día de hoy estas actuaciones siguen sin haberse ejecutado. No es razonable que una zona afectada por unas obras permanezca en este estado durante años mientras los vecinos siguen esperando una solución que ya fue anunciada por el propio equipo de Gobierno", ha denunciado el concejal de Cuenca en Marcha, Pablo García.

"No estamos hablando únicamente de reponer lo que se levantó para ejecutar las obras, sino también de cumplir el compromiso adquirido de mejorar la accesibilidad de estas escaleras, una actuación necesaria para garantizar que este espacio pueda ser utilizado en condiciones adecuadas por toda la ciudadanía".

Desde Cuenca en Marcha consideran que la situación es un ejemplo más de la falta de seguimiento municipal sobre determinadas actuaciones y reclaman que se establezca un calendario claro para la ejecución de los trabajos pendientes.

"Los vecinos tienen derecho a saber cuándo se van a realizar estas actuaciones y por qué, después de tantos meses, seguimos exactamente igual que cuando denunciamos el problema por primera vez", ha concluido Pablo García.

A través de este ruego, Cuenca en Marcha solicitará al equipo de Gobierno información sobre el estado de las actuaciones comprometidas y los plazos previstos para la reposición de los desperfectos y la mejora de la accesibilidad de las escaleras.