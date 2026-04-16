Cuenca modificará los planes especiales del Casco y Los Tiradores de cara a limitar viviendas turísticas

La portavoz municipal de Cuenca, Saray Portillo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CUENCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el inicio de la modificación de los planes especiales urbanísticos del Casco Antiguo y Los Tiradores de cara a la implantación de medidas para frenar la proliferación de viviendas turísticas en estos dos barrios conquenses, según ha informado la portavoz municipal, Saray Portillo.

"Esta medida busca dar respuesta a la la expansión de este tipo de alojamientos y el efecto que está teniendo para el mercado residencial, tanto en la disponibilidad de vivienda para el uso habitual como en el incremento sostenido de los precios del alquiler", ha explicado Portillo antes de recordar que los informes de clara a la declaración de Cuenca como zona tensionada apuntan a que más de la mitad de los distritos de la ciudad cumplen con con, al menos, uno de los criterios que se precisan para esta regulación del mercado.

En esta misma línea, la portavoz también ha comunicado que la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la constitución del Patrimonio Municipal del Suelo.

Esta iniciativa "permitirá reforzar la capacidad del Ayuntamiento de intervención en materia de vivienda, facilitando la promoción de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna Portillo ha recordado que ambas iniciativas forman parte del acuerdo con la formación Cuenca en Marcha para la aprobación de los últimos presupuestos y ha indicado "se plantean en una estrategia más amplia, orientada a priorizar el uso residencial de las viviendas, ordenar el crecimiento de actividades vinculadas al turismo y frenar dinámicas especulativas que dificulten el acceso a la vivienda".

Otras medidas En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a Obras Especiales Castilla-La Mancha, por unos 288.000 euros, la segunda fase de las obras de la calle Trashumancia del barrio de Los Tiradores.

La portavoz del Equipo de Gobierno ha anunciado el inicio de la modificación de los planes urbanísticos del Casco Antiguo y Los Tiradores como medida para frenar la proliferación de obras turísticas.

Por otro lado, Portillo ha anunciado que este viernes comenzarán las obras de reparación de los accesos al pabellón polideportivo El Sargal.

Además, en esta instalación deportiva, que ha sufrido numerosos episodios de goteras, se acaba de culminar la reparación de canalones para redirigir el agua para que vaya hacia el exterior y ya se ha podido comprobar que los trabajos funcionan.

Finalmente, ha anunciado que este jueves se va a producir una reunión con los colegios profesionales para mostrarles el proyecto de Carretería y, la semana que viene, harán lo propio con las asociaciones de vecinos de la Zona Centro y San Antón.