Cuenca presenta su programación de Carnaval 2026 con talleres, magia, eventos infantiles y el desfile del 21 de febrero

Presentación del Carnaval de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha presentado la programación del Carnaval 2026, que se desarrollará del 13 al 21 de febrero, además de un evento "extra" el 7 de marzo, con talleres, magia, eventos infantiles y el gran desfile del 21 de febrero.

Así lo ha destacado el concejal de Festejos, Alberto Castellano, quien ha presidido la presentación oficial junto con la concejala de Turismo y Comercio, Marta Tirado, y el presidente de la Asociación Amigos del Carnaval, Manuel Lozano; no habiendo podido estar presente la Agrupación Provincial de Hostelería de Cuenca, que también organiza parte de las actividades, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Además, colaboran en las mismas la Diputación Provincial de Cuenca, que financia el Concurso Provincial de Comparsas con 6.000 euros, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con actividades en el Edificio Iberia y aportando 3.000 euros para la Tarde Carnavalera.

El Carnaval cuenta este año con un cartel realizado por Juan Diego Ingelmo Benavente, quien "ha sabido captar a la perfección lo que es Cuenca con su simbología, sus colores y su Carnaval".

De cara a esta edición se han incrementado los premios, que en su totalidad superarán los 11.500 euros. En el Concurso de Disfraces se ha añadido un cuarto premio para cada una de las tres categorías participantes: comparsa (más de 30 participantes), grupos (entre cuatro y 30 participantes) e individual, pareja o trío.

La programación, que arranca el viernes 13 de febrero con un taller en la Sala Iberia, continúa el sábado 14 con el Carnaval en el Casco Antiguo con sus Años 20, que incluye la actuación del Mago Albert y la tradicional Carrera de Camareros, entre otras actividades.

El Carnaval Infantil tendrá lugar en las tardes del lunes 16 y martes 17 de febrero, el primer día en los jardines de Diputación con la actuación del Estudio Superior de Danza Rosario Tosta con 'Cuenca baila por Carnaval', la ya tradicional Pasarela Carnavalera y la grabación '¡Todos a bailar!'.

Por su parte, el segundo día se hará en el polideportivo del colegio Santa Ana con talleres, juegos infantiles. El Entierro de la Sardina se celebrará el miércoles 18 de febrero, de manera que se hará el recorrido desde el Recinto Ferial hasta la Plaza Reina Sofía, donde se quemará y se hará degustación por parte de la Asociación Amigos del Carnaval y la Asociación de Vecinos de Fuente del Oro, además de que se entregarán los correspondientes premios.

El día grande será el sábado 21 de febrero con el Desfile de Carnaval, que partirá a las 16.30 horas de la calle Hermanos Becerril y culminará en el Recinto Ferial de La Hípica, donde se entregarán los premios de los concursos.

En ella participará como comparsa invitada 'Spirit Dance Studio', de Alcázar de San Juan, mientras que desfilarán entrando en el Concurso de Comparsas 'Los Dementes' de Mota del Cuervo y 'El Chaparral' de Las Mesas.

Todo ello en una jornada que culminará con la actuación de la Orquesta Revoluzion a las 21.00 horas.

La programación del Carnaval tendrá el citado "extra" el sábado 7 de marzo con la V Tarde Carnavalera en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales' a las 17.00 horas, en la que actuarán la Chirigota Los Villegas con 'Los desconfiaos', la Comparsa 'La Marea' y La Chirigota de Cuenca con 'Los de verde'.

El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha subrayado que "Cuenca luce un Carnaval muy digno que va creciendo cada vez más", destacando el trabajo de la Asociación Amigos del Carnaval durante todo el año, como con su participación en Navidad y en la Feria y Fiestas de San Julián, o en la organización de los actos de Cuenca Terror Encantado, de manera que "dinamizan la ciudad a lo largo de distintas fechas".

Por su parte, la concejala de Turismo y Comercio, Marta Tirado, ha puesto en valor que "nuestro Carnaval es también un recurso turístico muy atrayente, porque hacen falta sonrisas y baile".

El presidente de la Asociación Amigos del Carnaval de Cuenca, Manuel Lozano, ha querido además agradecer "a las múltiples empresas de la ciudad que este año, más que nunca, se han sumado a la locura nuestra del Carnaval".