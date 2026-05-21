Cuenca se queda sin el Conka Street, el festival que durante 12 años ha llenado de teatro la ciudad

Festival Conka Street. - CONKA STREET

CUENCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural El Canto del Gallo ha confirmado oficialmente que este 2026 no habrá Conka Street, el festival de teatro de calle que se ha celebrado durante doce años.

La opción de la suspensión ya estaba en el aire desde hace unas semanas y aunque la asociación ha valorado en las últimas opciones para poder celebrar el festival, finalmente han confirmado a través de un comunicado en su página web y en las redes sociales que este año no ha sido posible organizar este evento que se desarrolla fundamentalmente en el Casco Antiguo.

El presidente de El Canto del Gallo, Rafael Gascón, explica en el comunicado que esta decisión responde a una serie de motivos "personales, organizativos y de índole económica" que les impide realizarlo "con las debidas garantías de calidad, seguridad, compromiso, entusiasmo y la alegría que caracterizan a nuestro festival".

"Como organizadores hemos pasado por momentos de todo tipo, pero en esta ocasión las circunstancias en su conjunto nos llevan a tomar esta difícil decisión", subraya el comunicado.

"Queremos agradecer de corazón el apoyo, la participación y el cariño que siempre nos habéis brindado. Conka Street ha intentado en estas doce ediciones ser un lugar de encuentro y celebración de la cultura en la calle dentro de nuestra comunidad", esgrime el colectivo cultural conquense, que espera retomar esta actividad en el futuro, "en cuanto las condiciones lo permitan".