Cuenca reconocerá a seis mujeres y un colectivo femenino por su trabajo en favor de la igualdad con motivo del 8M

Consejo Municipal de Igualdad de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal de Igualdad entregará seis reconocimientos en el acto institucional que organizará el Ayuntamiento de Cuenca el lunes 9 de marzo en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales' a las 17.00 horas con motivo del Día Internacional de las Mujeres, dentro de la programación por el 8M organizada por Consistorio, Diputación Provincial, Junta de Comunidades, Subdelegación del Gobierno y UCLM.

Se trata de seis mujeres y un colectivo femenino que destacan por su trabajo en favor de la igualdad o por haber superado barreras y abierto camino a otras mujeres en el acto institucional del Ayuntamiento por el Día Internacional de las Mujeres, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los reconocimientos serán, en el ámbito de la Cultura, a Marta Moset, directora del Espacio Torner; en el ámbito Entre Culturas y a la Labor Social a Marta del Pozo, coordinadora provincial de Cruz Roja Cuenca; en el ámbito de la discapacidad a Marta Montero, presidenta de Cocemfe Cuenca; en el ámbito deportivo al Club Deportivo 'Hoz del Júcar' de Patinaje con su presidenta Elvira Villarreal a la cabeza; en el ámbito empresarial a Mari Carmen Herraiz Valencia, de Lencería Doliche; y como Mejor Expediente Académico del Campus de Cuenca de la UCLM 2024-2025 a María Gloria Nieto Montero, Grado en Bellas Artes.