La cuenca del Tajo alcanza el 83% de volumen embalsado tras el episodio de borrascas de los últimos 20 días

Presa de Rosarito - CHT

CÁCERES/TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuenca del Tajo alcanza el 83 por ciento de volumen embalsado (con 9.178,59 hectómetros cúbicos almacenados) tras el episodio de borrascas que ha afectado al país en los últimos 20 días.

La cantidad de agua recogida ha permitido, por segundo año consecutivo desde el año 1997, abrir el trasvase Entrepeñas-Buendía en lámina libre con unos 12m3/s iniciales, hasta un máximo de 40m3/s.

Mientras, al inicio del evento la cuenca almacenaba un total de 6.851,52 hectómetros cúbicos, lo que supone un 62 por ciento del volumen total.

Así, con las lluvias registradas durante los 20 días que ha durado el episodio, el volumen de la cuenca se aproxima al máximo histórico del 86 por ciento, registrado en los episodios de avenidas que tuvieron lugar en marzo del año pasado.

De este modo lo indica la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que reduce de forma progresiva los avisos hidrológicos activos en la cuenca y da por finalizado el episodio de avenidas ocasionadas por la evolución de una cadena de borrascas que comenzó el día 25 de enero de 2026 con la borrasca Joseph y finalizó el día 13 de febrero de 2026 tras el paso de la borrasca Oriana.

Las borrascas intermedias fueron denominadas Kristin, Leonardo, Marta y Nils, recuerda en nota de prensa la CHT, que añade que las lluvias registradas no fueron, en general, de gran intensidad, pero sí continuadas en el tiempo durante al menos tres semanas.

Con ello, las respuestas en los cauces y los caudales de entrada a los embalses han propiciado que hayan sido necesarias maniobras de desembalses simultáneas y planificadas en varias de las subcuencas del Tajo.

REDUCCIÓN DE CAUDALES DE SALIDA

En todo caso, la "correcta" gestión de la laminación de los embalses de la cuenca ha impedido daños "significativos" a personas y bienes mediante la reducción "significativa" de los caudales de salida respecto a los caudales de entrada.

De este modo, la CHT ha reducido el caudal de los ríos durante la avenida a la mitad e incluso a una cuarta mediante la gestión de las presas de titularidad estatal.

En total, se han activado avisos hidrológicos por desembalses significativos en 18 presas gestionadas por la CHT. Algunos ejemplos destacados de esta gestión fueron la laminación de las avenidas en la presa de El Jerte en Plasencia que laminó el 5 de febrero una avenida con caudales de hasta 400m3/s y un caudal de salida de 200m3/s, la mitad del agua que recibía.

También destaca en la gestión realizada el 30 de enero en la presa de Rosarito, ubicada entre Toledo y Ávila, con un caudal de entrada de 400m3/s y un caudal de salida de 118m3/s, casi cuatro veces inferior.

AVISOS HIDROLÓGICOS EN TIEMPO REAL

Asimismo, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo ha emitido más de 2.000 avisos hidrológicos en tiempo real a las comunidades autónomas a través de correo electrónico, siendo Extremadura la región que más correos a recibido con más de 1.200, Castilla-La Mancha supera los 700, la Comunidad Autónoma de Madrid en torno a 500 y Castilla y León unos 100.

De igual modo, los avisos hidrológicos emitidos por la CHT han contribuido a la gestión realizada por las comunidades autónomas de sus Planes Especiales de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha participado en 28 reuniones del órgano de protección civil del Estado denominado Unidad de Valoración de Riesgos, también se ha reunido en 16 ocasiones con órganos de las Comunidades Autónomas (CAM 3, CLM 4 y EXT 9).

Además, la CHT ha publicado 21 notas de prensa y más de 130 comunicaciones a través de sus redes sociales para informar sobre la evolución de los avisos hidrológicos y meteorológicos.

También se han mantenido actualizados en todo momento los datos relativos a los avisos hidrológicos en cauces y desembalses a través de una web, que ha recibido más de 53.000 visitas durante el episodio.

Además, las importantes precipitaciones y consecuentes aportaciones en la cabecera del Tajo ha permitido al embalse de Entrepeñas alcanzar la cota de trasvase de 711,83 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).

La presa de Cedillo, ubicada en la frontera entre España y Portugal, ha vertido 4.862,09 hectómetros cúbicos. Esta cifra permite comprender la magnitud del episodio, pues supera la capacidad total del embalse de Alcántara, el embalse más grande de la cuenca del Tajo, con una capacidad de 3.160 hectómetros cúbicos. La CHT ha mandado a Portugal 91 mensajes de desembalses que superaban los 1.500 m3/s.