Las cuentas municipales de 2026 de Guadalajara salen adelante solo con los votos del equipo de Gobierno

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADALAJARA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha dado luz verde este viernes a los presupuestos municipales de 2026 en un clima de confrontación política. Las cuentas ha salido adelante únicamente con el respaldo del equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, frente al voto en contra de toda la oposición, AIKE y PSOE, que rechazaron de plano un proyecto que consideran alejado de las prioridades reales de la ciudad.

La aprobación inicial del presupuesto, la plantilla municipal y el límite máximo de gasto se ha producido por 13 votos a favor y 12 en contra, tras una sesión ordinaria marcada por el rechazo sistemático de todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición. Antes, el pleno ya había tumbado tanto la enmienda a la totalidad de AIKE como la del PSOE, gracias a su mayoría.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban (PP), ha defendido que las cuentas de 2026, que ascienden a 103 millones de euros, suponen "el año de la consolidación tras ejercicios muy complicados" y dibujan un presupuesto "claramente inversor, con una apuesta decidida por los servicios públicos y el equilibrio económico".

Esteban ha subrayado incrementos en partidas como limpieza, juventud o mantenimiento de colegios y ha reprochado a la oposición que, pese a presentar decenas de enmiendas, sus aportaciones reales apenas alcanzaran "el 0,36% del presupuesto".

En la misma línea, Víctor Morejón (Vox) ha puesto el acento en la vertiente social y económica de las cuentas, destacando el refuerzo del plan de dinamización comercial, el apoyo a comercio y hostelería y una política cultural que, a su juicio, "democratiza el acceso a la cultura". "Son unos presupuestos útiles, cercanos y pensados para las personas, que garantizan servicios públicos de calidad", ha afirmado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Muy distinta ha sido la lectura desde la oposición. Susana Martínez, portavoz y única concejal del Grupo Municipal AIKE, ha justificado el rechazo de su grupo denunciando que el Gobierno municipal prioriza "gastos que no son una demanda real de la ciudadanía", como algunos eventos taurinos, mientras persisten carencias en servicios básicos.

Martínez ha criticado especialmente el hecho de que la modificación de la contrata del transporte urbano no contemple la llegada a los polígonos industriales, el estado de la Escuela Infantil de Manantiales o el funcionamiento del servicio de grúa. "Se gastan millones y la gente tiene que seguir buscándose la vida para ir a trabajar", ha resumido, antes de concluir que AIKE no podía apoyar "estos presupuestos".

Por su parte, la portavoz socialista, Lucía de Luz, ha acusado al Ejecutivo local de "falta de humildad, diálogo y respeto institucional". A su juicio, las cuentas de 2026 "no han sido debatidas" y relegan áreas como juventud, empleo, cultura o servicios sociales en favor de las empresas concesionarias.

"Con este presupuesto no gana la juventud, ni las personas desempleadas, ni los servicios sociales", ha declarado, al tiempo que ha reprochado deficiencias en limpieza y transporte urbano.

El pleno también ha estado marcado por el rechazo en bloque de todas las enmiendas parciales presentadas por AIKE y PSOE, muchas de ellas relacionadas con bienestar social, infraestructuras, cultura, juventud o accesibilidad.

Con la aprobación inicial de estas cuentas, el Ayuntamiento abre ahora un periodo de exposición pública de 15 días hábiles para la presentación de alegaciones, antes de la aprobación definitiva. Un trámite que se inicia con un presupuesto ya aprobado políticamente en el pleno.