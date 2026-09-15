Cultura reclama a Castilla-La Mancha devolver 22.510 euros en ayudas a salas de cine por no ejecutarlas en 2025

Archivo - Proyección en una sala de cine. Imagen de archivo- FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA/TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, ha solicitado a seis comunidades autónomas (Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Navarra) la devolución de 3,5 millones de euros en las ayudas concedidas para las salas cinematográficas y creación de audiencias por no ejecutarlas en 2025 y tras "un cambio de criterio".

En concreto, el ICAA reclama 1.416.666 euros a Andalucía, correspondientes a 112 salas; 1,087 millones a la Comunidad Valenciana, por 86 salas; 22.510 euros a Castilla-La Mancha, por 31 salas; 265.625 euros a Canarias, por 21 recintos; y 189.732 euros tanto a Baleares como a Navarra, en ambos casos por 15 salas.

Desde el Ministerio explican a Europa Press que el cambio de criterio obedeció a los "reparos" puestos por la Intervención de Cultura a la que terminó dando la razón la Intervención General, dependiente de Hacienda.

El Ministerio de Cultura ha mantenido esta partida de ayudas a salas de cine en 2026, por valor de 8.5 millones de euros, y la mantendrá en las próximas convocatorias, según aseguran desde el departamento de Urtasun.

En todo caso, explican que en mayo de 2025 el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, que reúne a todas las comunidades y ciudades autónomas, aprobó los criterios de distribución territorial y el reparto de los créditos destinados, entre otras actuaciones, a las ayudas para salas cinematográficas y creación de audiencias, por valor de 8,5 millones de euros.

Así, en ejecución de este acuerdo, mediante Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se acordó la transferencia de crédito a 16 comunidades autónomas, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para este fin.

Posteriormente, ya en 2026, la Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura (órgano de la Intervención General de la Administración del Estado, y parte del Ministerio de Hacienda), formuló "reparos" relacionados con el cumplimiento del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Esto supuso un "cambio de criterio" respecto del periodo de ejecución de los fondos, que la Intervención delimitó al propio ejercicio de 2025, lo que ha derivado en la solicitud de devoluciones de crédito a aquellas comunidades autónomas que no habían ejecutado los fondos conforme al criterio adoptado con posterioridad por la Intervención Delegada.

Todas ellas, además de la Federación de Cines de España (FECE) y la Asociación de Exhibidores Independientes de España (PROMIO), "fueron informados de la situación a principios del pasado mes de agosto".

Sin embargo, fuentes del sector lamentan la "aplicación sobrevenida" a las comunidades autónomas de un requisito que no figuraba en las condiciones de la transferencia a las comunidades autónomas, que sólo consistía en que debían convocar las ayudas antes del 31 de diciembre de 2025, tal como así ocurrió. "En ningún caso" exigía que el procedimiento estuviera resuelto ni que las ayudas hubieran sido concedidas dentro de ese mismo ejercicio.

La medida del ICAA resulta "incomprensible", afirman desde el sector, especialmente teniendo en cuenta que los fondos fueron convocados dentro del plazo establecido, el procedimiento se tramitó y la totalidad de los recursos se destinó finalmente a la finalidad cultural prevista.

Defienden que "no puede aplicarse con carácter retroactivo a la gestión de 2025 una condición que fue incorporada expresamente para las transferencias de 2026, causando un grave perjuicio al sector de la exhibición cinematográfica en Andalucía".