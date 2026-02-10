Cummins presenta un ERE que afectaría a la mayoría de la plantilla de su planta de hidrógeno en Guadalajara

Archivo - La planta comenzó sus operaciones en 2024 como un centro estratégico en el desarrollo del hidrógeno verde en España. - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La multinacional estadounidense Cummins ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que impactaría a la mayoría de la plantilla de su planta de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde ubicada en el polígono de El Ruiseñor, en Guadalajara. Se presentaba a mediados del pasado mes de enero.

El procedimiento se encuentra en fase de negociación y todavía no ha sido aprobado, por lo que las condiciones finales y el alcance definitivo del ajuste continúan abiertas, tal y como ha confirmado a Europa Press fuentes sindicales.

La fábrica, que opera bajo la marca 'Acelera by Cummins', inició su actividad en primavera de 2024 y fue inaugurada oficialmente ese mismo año por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a la consejera de Economía, Empresa y Empleo, Patricia Franco.

El proyecto fue presentado entonces como una apuesta estratégica por el hidrógeno verde, con la previsión de crear hasta 150 empleos altamente cualificados, ampliables a 200 a medida que creciera la producción.

Sin embargo, apenas dos años después de su puesta en marcha, la compañía ha comunicado a la representación legal de los trabajadores la apertura de un ERE que podría afectar a alrededor de 88 empleados, de una plantilla que llegó a situarse en algo más de un centenar de personas, si bien parte de esos puestos correspondían a contratos a través de empresas de trabajo temporal, algunos ya extinguidos.

Según trasladan fuentes sindicales, la empresa justifica el expediente por la paralización del mercado internacional de electrolizadores, derivada del freno a las inversiones en proyectos de hidrógeno verde.

En este contexto, Cummins se habría visto especialmente afectada por la suspensión de pedidos de su principal cliente, la multinacional BP, lo que ha dejado a la planta sin carga de trabajo futura una vez se completen los encargos ya comprometidos, previsiblemente hasta el próximo verano.

Las negociaciones del expediente están siendo lideradas en exclusiva por UGT, sindicato que ostenta la totalidad de la representación en el comité de empresa.

En la mesa se analizan tanto las condiciones económicas de las salidas como la posibilidad de medidas transitorias, mientras la compañía define el futuro industrial de la instalación.

En este sentido, Cummins ha planteado la opción de una reconversión de la planta hacia la fabricación de baterías, un proceso que requeriría una transformación técnica profunda y que podría prolongarse.

No obstante, es posible que este nuevo modelo productivo necesite una plantilla sensiblemente inferior, lo que abre algunos interrogantes.

La factoría de Guadalajara cuenta con más de 20.000 metros cuadrados, una capacidad productiva proyectada de 1 gigavatio anual y ha recibido una importante cantidad de dinero de ayudas públicas.

Mientras tanto, la plantilla permanece a la espera del desenlace de una negociación que marcará el futuro laboral de una de las inversiones industriales más emblemáticas ligadas al hidrógeno verde en Castilla-La Mancha.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó también esta planta en primavera del pasado año.