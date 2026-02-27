El Cupón de la ONCE reparte 640.000 euros en Toledo

ONCE

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de la ONCE ha repartido 640.000 euros en la localidad de Toledo, tras venderse en la ciudad un cupón premiado con 500.000 euros y 4 cupones de 35.000 euros.

El vendedor de la ONCE Jorge Gaitán es quien ha llevado la suerte a Toledo con estos 640.000 euros que ha repartido, según ha informado la propia organización en nota de prensa.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, sortea 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.