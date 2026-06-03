La Custodia recorrerá este jueves las calles de Toledo envuelta en flores y adornos para conmemorar el Corpus Christi

Archivo - La Custodia de Arfe durante la procesión del Corpus Christi de Toledo. - JUANMA JIMENEZ - Archivo

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Custodia de Enrique de Arfe volverá a procesionar por las calles del Casco Histórico de Toledo este jueves, 4 de junio. Calles que se encuentran un año más engalanadas para celebrar su Corpus Christi, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En concreto, el recorrido contará con más de 6.000 elementos decorativos instalados a lo largo de 1.700 metros lineales. Entre las novedades destacan diez grandes reposteros con la imagen de la Custodia de Toledo, 50 nuevas balconeras, nuevos faroles artesanales y reproducciones de las obras de Tomás Peces, financiadas por la Diputación Provincial.

En cuanto al despliegue floral, este año, como novedad, se han incorporado elementos aromáticos como la lavanda, cuyo perfume ya puede disfrutarse en las calles del Casco Histórico de la Ciudad Imperial. Asimismo, serán cerca de mil plantas, entre geranios, petunias y lavanda aromática, y más de 40.000 tallos de flor cortada, junto con abundante ornamentación vegetal, los que engalanarán las calles del recorrido procesional del Corpus Christi.

Una decoración en la que han participado más de 70 floristas de toda España para engalanar las calles de la ciudad en su semana grande, 30 o 35 de ellos de Toledo y su provincia y otros 40 profesionales llegados desde Sevilla, Zamora, Burgos o León.

Todo el recorrido por donde pasa la Custodia de Arfe estará impregnada de estos arreglos florales, y en cuanto a espacios más grandes de la ciudad se decorarán zonas como Arco de Palacio, Arco de la Sangre y los balaustres del Ayuntamiento de Toledo y el Teatro de Rojas.

Ante la previsión de altas temperaturas, el Consistorio toledano ha previsto puntos de reparto de agua en la plaza del Ayuntamiento, plaza de Zocodover, plaza de San Vicente y plaza Mayor.

LAS BOMBAS REALES INICIAN LA JORNADA

La jornada, una fecha destacada no solo en el calendario religioso sino en el festivo de la región, se iniciará a las 8.00 horas con el disparo de las bombas reales, seguido del desfile de gigantones y cabezudos precedido por la Tarasca, que tendrá lugar a las 9.00 horas.

A continuación, tendrá lugar en la Catedral Primada la Misa Pontifical, que será oficiada en rito mozárabe desde las 10.00 horas por el arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro Chaves. Seguidamente, a las 11.00 horas, dará comienzo la solemne procesión, uno de los momentos más esperados, que tiene a la que la Custodia de Arfe como protagonista.

Durante el recorrido, la Custodia estará acompañada por cofradías, hermandades, grupos de jóvenes, bandas de música, niños de Primera Comunión, órdenes afincadas en Toledo, miembros del Seminario Diocesano, del clero, de la Academia de Infantería y de la Universidad regional, así como pajecillos, acólitos, timbaleros y autoridades civiles y militares.

Como marca la tradición, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, presidirá bajo mazas la Corporación municipal en el tramo correspondiente, tras el arzobispo, las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; así como el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, o la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo. También asistirá la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La comitiva, tras llegar a los Cuatro Tiempos, se encaminará hacia la plaza Mayor, calle Martín Gamero, calle Comercio y plaza de Zocodover, donde tras una breve bendición a las puertas de la Delegación del Gobierno y frente a la Custodia de Arfe a cargo del arzobispo de Toledo, emprenderá de nuevo el camino hacia el templo.

PARTICIPANTES

García-Page desfilará en la procesión acompañado del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla.

En nombre de las Cortes, participarán en la procesión --además de su presidente, Pablo Bellido--, el vicepresidente segundo, Santiago Lucas-Torres (PP); la secretaria primera, Charo García Saco (PSOE); y la secretaria segunda, Tania Andicoberry (PP).

En representación del Grupo Parlamentario Vox, acudirán sus cuatro diputados: David Moreno, Iván Sánchez, Luis Blázquez y Francisco Cobo.

Por parte del PP, procesionarán su presidente, Paco Núñez; la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo; y el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano.

Por parte del PSOE desfilarán en la procesión los diputados Silvia Fernández y Álvaro Toconar.

Mientras, por parte de la Diputación de Toledo participarán los 14 diputados provinciales con representación en el equipo de Gobierno, 13 de ellos del PP y uno de Vox, liderados por la presidenta de la Institución provincial, Concepción Cedillo.

Desde la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participarán en la procesión los docentes con traje académico, estudiantes y una representación del Consejo de Dirección, con el rector, Julián Garde, al frente.

La UCLM es la última institución laica en incorporarse al desfile y cierra la procesión precediendo a la Academia de Infantería desde 1991.

Este año la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha tampoco podrá abrir sus balcones como era tradición en años anteriores debido a las obras de remodelación de su sede en la plaza de Zocodover, por lo que no habrá invitados ni cónsules como en otras ocasiones.

CUSTODIA DE ARFE

La gran atracción de la procesión es la Custodia, realizada durante ocho años por Enrique de Arfe, en cuya elaboración se invirtieron más de 152 kilos de plata con los que el mejor orfebre que había en España en el año 1515, realizó una estructura de cuatro cuerpos de desigual altura.

La Custodia, que fue restaurada en 2016, mide dos metros y medio de altura, se compone de 5.600 piezas y 7.500 tornillos, ostenta 260 estatuillas y pesa 17 arrobas y una libra, y va encima de una carroza construida en 1781 en León por Bernardo Miquelez.

Es de madera con figuras talladas, de alto relieve unas y completamente exentas otras, representando en cuatro medallones los Santos Evangelistas, uno en cada frente, y en las esquinas una especie de sirenas con otros ornatos de fruteros, espigas, racimos y angelitos.

La carroza es empujada por seis hombres que van dentro de ella, mientras que un obrero de la Catedral, vestido con traje negro de paño nivela la custodia en las pendientes.