El Damasquinado de Toledo, eje central del Erató Fest que llega a la ciudad del 1 al 3 de octubre

Cartel del Festival. - ERATÓ FEST

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La IX edición del Erató Fest, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en Toledo, tendrá como protagonista al Damasquinado de Toledo, declarado Bien de Interés Cultural este mismo año.

El Castillo de San Servando volverá a ser la sede principal, el 3 de octubre, espacio destinado a actuaciones musicales, en horario de tarde y noche.

La imagen representativa de esta edición es obra de la diseñadora toledana Diana Cuéllar, bajo su marca Diana Creativa, y se inspira en el Damasquinado de Toledo, declarado Bien de Interés Cultural de Castilla-La Mancha con la categoría de Bien Inmaterial; en enero de 2026.

La primera banda confirmada es 'El Nido', principales representantes del folclore de Castilla y León y que resignifican la verbena contemporánea. A la banda burgalesa se sumarán otros artistas que se irán desvelando progresivamente en las próximas fechas.

El precio de lanzamiento para los conciertos de tarde y noche es de 16 euro, y ya a están a la venta en www.toledoentradas.es / www.eratofest.es. Para niños menores de 12 años acompañados la entrada es gratuita.

La recaudación irá a parar a los fines sociales de la asociación, a su propio mantenimiento y a sufragar los costes de organización del festival, ha informado la organización y el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

ACCESO GRATUITO POR LA MAÑANA

Se habilitará el acceso gratuito al Castillo a todos los públicos durante la mañana, hasta el comienzo de las actuaciones de la tarde-noche, para poder visitar stands de artesanía o saborear las delicias populares de nuestra región, como el azafrán de La Mancha, con Denominación de Origen Protegida, y que condimentará una paella gigante a la hora de comer.

Y además, todos los asistentes podrán participar en talleres artísticos y medioambientales, y que se detallarán en el mes de septiembre. Otros espacios patrimoniales confirmados que albergarán el resto de jornadas del festival, 1 y 2 de octubre, serán el Museo del Greco, espacio destinado a la poesía; o la Sinagoga del Tránsito, sede del Museo Sefardí, espacio destinado a la danza.

Las actividades en los dos museos estatales tendrán acceso gratuito hasta completar aforo y se detallarán próximamente. Además, la Mezquita de Tornerías, oficina de turismo y Centro Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha, vuelve a ser un enclave importante, pues será donde se realizarán actividades relacionadas con el Damasquinado de Toledo.

El director del festival, José Julián Uceta, ha señalado que "se desarrolla desde la idea de cruce de caminos, resultado de mezcla que valida la otredad, donde convergen diversas culturas venidas de diversos territorios, expresadas a través del canto, la lírica, el baile o la artesanía; y que son recibidas con curiosidad".

La edil de Cultura, Ana Pérez, ha querido reconocer además la labor de la Asociación Apolo, organizadora del festival, y de su presidente, José Julián Uceta, por su contribución al panorama cultural toledano, "es un referente cultural en nuestra ciudad que lleva muchos años desarrollando una labor extraordinaria y apostando por proyectos innovadores que enriquecen la oferta cultural de Toledo", ha afirmado.

La concejal también ha destacado el carácter accesible, inclusivo y seguro del festival, así como su compromiso con la difusión y preservación de las tradiciones artesanales de la ciudad, ya que tras la incorporación el pasado año de los bordados tradicionales de Navalcán, esta edición contará con una destacada presencia del damasquinado toledano.

"Es una magnífica noticia que Erató Fest incorpore este año el damasquino, una de nuestras artesanías más representativas y un patrimonio inmaterial fundamental de Toledo, además, las demostraciones en directo permitirán al público conocer el enorme trabajo, la paciencia y la dedicación que requiere esta técnica artesanal única", ha explicado.