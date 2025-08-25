Dan por controlado el incendio declarado en Campillo de Ranas, en el que trabajan 33 efectivos

GUADALAJARA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

A las 20.18 horas ha sido dado por controlado el incendio forestal declarado en el término municipal de Campillo de Ranas (Guadalajara) este mismo lunes.

Un fuego, que se detectaba a las 14.57 horas de este lunes por un agente forestal, y en el que en estos momentos trabajan 7 medios de extinción terrestres y 33 personas.

En las labores de extinción han llegado a trabajar hasta 17 medios (cuatro aéreos, 12 terrestres y un medio de dirección y coordinación) y 70 personas.