GUADALAJARA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Debate del Estado de la Ciudad de Guadalajara se celebrará este viernes, 10 de octubre, en una sesión extraordinaria de Pleno que comenzará a las 10.00 horas y se desarrollará en el Centro Social Los Valles.

La convocatoria incluirá un único punto del orden del día relativo al estado de la ciudad. Corresponderá a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, la primera exposición, por un tiempo máximo de una hora, sobre la situación general de la ciudad y las líneas de su acción de Gobierno.

Con posterioridad intervendrán de menor a mayor representatividad los grupos políticos municipales por un tiempo máximo de quince minutos que podrán repartir en dos turnos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El Gobierno municipal podrá replicar de modo individual a los grupos o en su conjunto. En los Debates del Estado de la Ciudad, que se vienen celebrando desde 2016 en el Ayuntamiento de Guadalajara, no se adoptan acuerdos. Su función es realizar un análisis de las acciones políticas y de gestión realizadas en el último año.