El Debate sobre el Estado del Municipio en Toledo concluye con 29 propuestas aprobadas, dos de ellas por unanimidad

Debate sobre el estado del municipio en Toledo - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda sesión del Debate sobre el Estado del Municipio celebrado en el Ayuntamiento de Toledo, en la que se han votado las 40 propuestas de resolución presentadas por los grupos políticos, ha concluido con 29 propuestas aprobadas, dos de ellas por unanimidad.

Las propuestas aprobadas con el apoyo de todos los grupos son una de IU-Podemos que reivindica la necesidad de adecuar la velocidad de la TO-20 y TO-21 a la de una vía urbana de modo que se convierta en "una vía de cohesión de barrios manteniendo una velocidad máxima de 50 kilómetros hora", y otra de Vox que pide la creación de una sala multifuncional deportiva y comunitaria (sala polivalente) en el barrio de Santa Bárbara.

IU-Podemos ha visto cómo ocho de sus diez propuestas salían adelante, una de ellas por unanimidad. Entre ellas, la creación de una nueva Escuela de Idiomas en el barrio de Santa María de Benquerencia, la apertura de la piscina del Casco durante todo el periodo estival; modificar, mientras se tramita el nuevo pliego, la frecuencia de la línea 62 de los autobuses urbanos, la única que tiene parada frente al Hospital; permitir que los vehículos del taxi que se ubican en la parada del Parque de la Vega tengan sombra; necesidad de contar con un III Plan de Igualdad; la creación de una tasa a las viviendas de uso turístico; o eliminar el talud de arena del Paseo de Don Vicente.

Ocho de las diez propuestas de Vox también han sido aprobadas, una de ellas por unanimidad. Entre ellas, la que pide dotar de un uso definitivo al edificio Quixote Crea; facilitar en las dependencias del campus de la Fábrica de Armas un local, edificio o pabellón a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Formación de la Fábrica Nacional de Armas de Toledo; una solución definitiva para las autocaravanas en Toledo; la mejora de la atención sanitaria en Toledo; la prohibición de doble vinculación institucional del personal adscrito a los grupos municipales; concluir las obras de la autovía A-40 en el tramo que une las localidades de Bargas y Ocaña; yla recuperación del tiovivo en el Parque de la Vega.

El Partido Popular ha sido el único que ha conseguido que todas sus propuestas salgan adelante. Éstas hablaban de la liberalización del peaje de la AP-41 Toledo-Madrid; desarrollar el Barrio Avanzado; de la reversión inmediata del Hospital Virgen de la Salud; de la construcción de la nueva comandancia de la Guardia Civil de Toledo; terminar las obras del Quixote Crea; resolver las alegaciones al AVE; construcción de un consultorio médico para Valparaíso, La Legua y Vistahermosa; climatización de los colegios; puesta en marcha del Museo Postal; y cumplimiento efectivo de los caudales ecológicos del Tajo.

Los socialistas, por su parte, han visto decaer siete de sus diez propuestas. Han quedado aprobadas sus medidas sobre más autobús y mejor movilidad; sobre la implantación de la Ronda Sureste; y la que habla de un plan de accesibilidad física, cultural y social.