Declarado un incendio forestal en Talavera que alcanza el nivel 1 por afección de humo y corte de la CM-4101 - INFOCAM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de Talavera de la Reina y alcanza situación operativa de nivel 1 por afección de humo y corte de la CM-4101 en el kilómetro 6.

Según informa el Infocam, en la lucha contra las llamas, que se han iniciado sobre las 14.49 horas, trabajan dos medios aéreos, cuatro medios terrestres y hasta 21 efectivos.

El incendio ha sido detectado gracias a la llamada de un particular y afecta al entorno de Talavera la Nueva.